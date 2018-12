Ciudad de México.- Luego que el excandidato presidencial José Antonio Meade afirmó que costará 145 mil millones de dólares cancelar el NAIM, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, respondió que esas son "cuentas alegres de un hombre triste"."La enorme pérdida -145 mMde USD- que el excandidato presidencial y exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, le asigna a la cancelación del NAIM son 'las cuentas alegres de un hombre triste'", señaló en Twitter.Esta semana, el excandidato presidencial del PRI-PVEM-Panal abogó nuevamente por continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.De acuerdo con el análisis de Meade, cancelarlo costará 145 mil millones de dólares y en cambio una obra así aportaría el 6 por ciento al PIB."Hoy no estoy haciendo planas, sino cuentas. El que quiera revisar, recalcular, refinar, de dónde salen los 145 mil millones de dólares acá pueden verlo", apuntó el ex Secretario en dos sexenios."La escala y conectividad del NAIM atraería más pasajeros y elevaría el gasto promedio a 555 dólares: 245 en la industria de la aviación, 310 en turismo y otros bienes y servicios locales. Esto se repetiría 342 mil veces al día en el NAIM aportando 6.0% del PIB".Asimismo, explicó que para el cálculo del AICM se utilizaron datos de 2017 y para el del NAIM se usaron las proyecciones del impacto económico que hizo la IATA para 2034, cuando este último estaría operando a su máxima capacidad."Un aeropuerto importa porque activa la economía. Cada pasajero gasta 415 dólares en promedio: 184 en la industria de la aviación, 231 en turismo y otros bienes y servicios locales. Esto se repite 120 mil veces al día en el Aeropuerto de la CDMX", detalló el ex candidato.

