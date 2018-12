Ciudad de México— La dirigencia nacional del PAN advirtió que la reducción de impuestos en la frontera norte decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en realidad es un engaño y defrauda la confianza de la ciudadanía, pues en realidad los consumidores seguirán pagando lo mismo de IVA.En un comunicado, Marko Cortés, presidente del albiazul, aseguró que la medida sólo beneficia a unos cuantos y no a la totalidad de los consumidores, como se prometió en campaña."Que nadie se equivoque. Ningún ciudadano común dejará de pagar el 16 por ciento de IVA en la frontera. Los únicos beneficiarios serán los intermediarios de la cadena productiva que puedan acreditar el 50 por ciento de su IVA resultante, pero el consumidor final, que son todos los ciudadanos, no van a ver ningún beneficio", explicó.El líder del Partido Acción Nacional (PAN) detalló que la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento en la frontera debe ser a través de una reforma legal para que dé certidumbre a la inversión y para que el beneficio sea para todos los consumidores.Cortés agregó que, aunque lo anterior ha sido una demanda permanente del PAN, López Obrador la retomó en su campaña, pero el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el grupo mayoritario en el Congreso la rechazó, y ahora el Presidente mediante decreto otorga un crédito fiscal limitado y excluyente."Lo que ofreció en campaña fue una reducción en la tasa del IVA del 50 por ciento, no un crédito fiscal. Ofreció que fuera general y esta medida que presenta no genera certidumbre en la inversión y tiene limitaciones. Pero lo más grave, es que dicha medida es un hecho vergonzoso de control y paternalismo para que los beneficiarios estén comiendo de la mano del Presidente", destacó.El beneficio fiscal otorgado por decreto, sostuvo, se puede derogar en cualquier momento cuando lo decida el Ejecutivo, por lo que no atrae inversión.Por ello, expuso, el PAN insistirá en una reforma legal para que la reducción del IVA de 16 a 8 por ciento en la frontera sea efectiva y general para todos los ciudadanos, contribuyentes y sectores productivos.

