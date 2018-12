En el país, el 72.24 por ciento de los mexicanos cree más en amuletos y limpias que en la ciencia, de acuerdo con la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México 2011 realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publica el periódico Excélsior.Puede verse que en el Mercado Sonora se entrelazan historias de personas que llegan en busca de rituales para iniciar el 2019 con el pie derecho, las peticiones son diversas: fortuna, amor, trabajo. No a la mala suerte, sí a la buena vibra.Uno de sus pasillos más concurridos es el 8, pues en él se encuentran las mezclas de olores a loción, hierbas curativas y mirra que le dan un toque místico.Ahí pueden realizar rituales, desde preparar amuletos personales, hasta las limpias de entre 10 a 12 hierbas, que solo conocen quienes las ofrecen.Lourdes, una comerciante del mercado, comenta que las limpias las cobran en 200 pesos; en su local destaca una figura de un cerdo dorado.“Es el año del Cerdo; ese está en 350 pesos, pero hay varios, tenemos estos pequeños que están en 25 pesos o los de 30, todos están preparados”, afirma.De acuerdo con el Año Nuevo Chino, para el ciclo que inicia el próximo 5 de febrero de 2019 y durará hasta el 24 de enero de 2020, habrán buenos augurios.“Una ayudita no es mala, hay que atraer dinero, que no falte el trabajo, la salud es importante; todo es cuestión de fe”, dice Laura, quien adquirió un set de siete veladoras de diversos colores.Lupe vino de visita a la Ciudad de México en busca el verdadero amor, afirma que el príncipe azul no existe, pero sí el amor; originaria de Pachuca, acudió al mercado enclavado en el populoso barrio de La Merced. “Me dieron algunas hierbas dulces para un baño, además debo de mezclar miel, azúcar, canela y mermelada con pétalos de rosa, esto es para el amor”.

