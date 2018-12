Insisten diputados en publicar proyectos con recursos etiquetados

Ciudad de México.- En un hecho sin precedente, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados insistió en publicar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) una lista de proyectos culturales para ser apoyados con recursos etiquetados, pero sin el dinero destinado para hacerlo.Este año, los llamados "etiquetados" recursos para proyectos culturales estatales, municipales y privados dejaron de existir como uno de los rubros en el documento con presupuesto asignado específicamente para ese fin.Estos, recurrentemente, han sido señalados como opacos y discrecionales, además haber favorecido proyectos cercanos a los diputados que los asignan.En el presupuesto 2019, no obstante, como la comisión ya había llevado a cabo una convocatoria abierta para otorgarlos, misma que recibió alrededor de 6 mil propuestas, los diputados decidieron publicar 223 proyectos seleccionados con la etiqueta "distribución sugerida".Durante la discusión del presupuesto, se logró una reasignación de 500 millones de pesos más para el sector cultura, pero se destinaron a la partida S268, para programas con reglas de operación, no para etiquetados."La consecuencia es que va a haber un tiempo de tensiones entre la Comisión de Cultura y la Secretaría de Cultura (SC) porque, realmente, en el dictamen aparecen como sugeridos, pero lo que sí es expreso es que los 500 millones van a la partida S268", explica Carlos Villaseñor, experto en políticas culturales.De este modo, la publicación de esos 223 proyectos como distribución sugerida plantea una expectativa poco realista de que reciban recursos."Los recursos tienen que ser aplicados estrictamente en lo que incluye la partida S268 y, en ese orden de ideas, no podrían ser destinados a financiar los proyectos sugeridos porque se incurriría en una falta", abunda Villaseñor.Entre los proyectos sugeridos se encuentran el Festival Internacional de Cine de Morelia, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Fundación Elena Poniatowska y Cumbre Tajín.En un comunicado, la Secretaría de Cultura informó que esos 500 millones se utilizarán para programas como el de de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, (Pacmyc) y el de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE).De igual forma, no se comprometió a usar ese presupuesto para los proyectos sugeridos por los diputados."La lista de programas sugerida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ser considerada en el ejercicio de los 500 millones de pesos adicionales se incluirá o no, en forma definitiva, de acuerdo con las reglas de operación que se emitan", se lee en el comunicado.Para Arturo Saucedo, especialista en política cultural, la SC debe cumplir con otorgar el monto a los proyectos, puesto que los diputados están legalmente facultados para etiquetar recursos."Si esto forma parte de una ley, tiene la obligatoriedad de una ley. Es cierto que en la dictaminación podrían no aprobar uno o dos proyectos si no cumplen con la normatividad, pero hay una obligatoriedad de cumplir con esta ley", expone.A decir suyo, los diputados han vuelto a incurrir en discrecionalidad en la manera en la que seleccionaron los proyectos y, por otro lado la SC no está destinando el recurso que se reasignó de manera correcta."El problema es la discrecionalidad, porque parece poco 500 millones, pero 500 millones puede financiar muy bien miles de plazas que se están perdiendo en estos momentos, la restauración de muchos inmuebles, un conjunto de exposiciones, hay muchas necesidades, muchas carencias", lamenta.