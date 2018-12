Acusan desabasto de antirretrovirales en el IMSS

Ciudad de México— Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con VIH y Sida denunciaron que desde hace 20 días hay desabasto de antirretrovirales en la institución y aseguraron que dichas carencias ponen en riesgo su salud.Luis Adrián Quiroz, vocero de la Red de Acceso y de la organización 'Derechohabientes del IMSS viviendo con VIH', aseguró que estiman que entre 3 mil y 4 mil pacientes se han quedado sin medicamento en este lapso."El director general del IMSS se comprometió a resolver los problemas del Seguro Social en el tema de VIH y llegando a la administración hay desabasto generalizado. No sabemos si (las autoridades anteriores) lo dejaron mal, pero debe resolverse", señaló.Quiroz detalló que los medicamentos que el IMSS no ha surtido son abacavir, lamivudina, efavirenz, lopinavir y rinotavir, los cuales son parte del tratamiento básico de los enfermos y portadores.Además, reveló que las entidades en donde la red ha detectado la problemática son la Ciudad de México y el Estado de México, así como Chihuahua y Coahuila.De acuerdo con Quiroz, funcionarios del instituto reconocieron que el desabasto se debe a que la dependencia no generó a tiempo las órdenes de reposición; es decir, no se surtieron los almacenes dentro de la fecha programada."El viernes tuvimos una reunión con Pedro Centeno (subdirector administrativo del IMSS) y comentó que salieron tarde a hacer las órdenes de reposición. No es un tema de echarle la culpa a la Administración anterior o a la actual. El tema es que hay una violación al derecho fundamental de salud para las personas que vivimos con VIH y que nuestra vida está en juego", acusó el activista.Asimismo, reveló que si la próxima semana aún no hay medicamentos, como lo prometió el IMSS, llevarán a cabo movilizaciones en distintos puntos de la ciudad."Si Germán Martínez y el Gobierno federal están implementado una política de cero tolerancia a la corrupción; nosotros vamos a aplicar un programa de cero tolerancia al desabasto", dijo."Vamos a movilizar a la gente y salir a las calles cada vez que haya un problema así. Y no es una amenaza, es una advertencia al Gobierno federal porque siempre se juega con la salud de las personas".Al respecto Pedro Centeno aseguró en entrevista que no se trata de una problemática nacional, pero admitió que hay casos de desabasto."Nos comprometimos a revisar el tramo del abasto para que se garanticen los medicamentos y para que hoy mismo le demos una solución al tema. Estamos revisando en qué delegaciones existen estos reportes y los estaremos atendiendo a la brevedad", informó."Es una nueva Administración. Estamos en el tramo del proceso de entrega recepción y revisando todos los procedimientos. Seguramente (tiene algo que ver la Administración pasada). Estaremos detectándolo".El directivo confió en que la próxima semana ya haya medicamentos y se resuelva la queja de los pacientes.De acuerdo con cifras oficiales, el IMSS atiende actualmente a 30 mil personas con VIH o Sida.