Arma Chilpancingo su propia autodefensa

Chilpancingo— Ante la imparable ola de violencia en la capital de Guerrero, habitantes de al menos 50 colonias, tanto de la periferia como de barrios del primer cuadro de la ciudad, adoptaron medidas de autoprotección."Aquí decidimos tomar nuestras propias medidas de seguridad porque la autoridad no hace nada", señala una vecina de la calle Francisco Javier Mina, que se encuentra a tres cuadras del centro de Chilpancingo, en el barrio de San Antonio."Zona protegida por vecinos vigilantes, cuidado, te estamos observando, si te agarramos te atienes a las consecuencias", se lee en una manta colgada a mitad de esta vía.La vecina indicó que estas medidas son ante la ineficacia de las corporaciones policiacas para frenar a la delincuencia y la inseguridad.Hace tres semanas, en pleno zócalo, dos sicarios ejecutaron a tiros a un individuo frente a decenas de testigos.A raíz de esos hechos, se ha visto que diariamente elementos de la Policía Militar recorren por la tarde esta zona.Sin embargo, las familias más desprotegidas de Chilpancingo son las que viven en la colonias de la periferia en donde también han constituido grupos de seguridad.En el fraccionamiento Vicente Guerrero, desde hace una semana, grupos de vecinos se movilizan en las noches para vigilar las calles."Aquí también han aumentado los asaltos a mano armada por parte de la delincuencia", relató un vecino."Hace dos semanas, en pleno día, una señora fue golpeada tras ser asaltada por un grupo de individuos", relató.Desde hace tres años, habitantes de el Fraccionamiento Río Azul, que se encuentra en esta misma zona, tienen constituido su grupo de seguridad."Desde que constituimos nuestro grupo no se ha registrado ningún asalto o que vengan aquí los sicarios", afirmó un vecino.Las medidas de autoprotección se han adoptado en 50 colonias y barrios tradicionales de Chilpancingo, de acuerdo con el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega.El funcionario reconoció que con los 122 policías con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio es imposible frenar la violencia e inseguridad en las calles de esta ciudad."Tenemos 122 policías municipales y 600 colonias. Por lo menos necesitamos 600 agentes para que cada demarcación tuviera un policía y eso no es posible", reveló.Mencionó que además, varias cámaras de vigilancia que están conectadas al C-4, ubicadas en diversos puntos de la capital, no funcionan."Unas no sirven y otras están en reparación", indicó.Ortega dijo que el Ayuntamiento ve bien que los ciudadanos tomen estas medidas de autoprotección, porque, según él, "eso significa que están colaborando con la autoridad".Según datos del INEGI, Chilpancingo ya lleva tres años que de manera consecutiva ocupa uno de los primeros lugares con uno de los más altos índices de inseguridad a nivel nacional.En Guerrero, después de Acapulco, esta capital es la más violenta en cuanto a casos de asesinatos, secuestros, asaltos a mano armada, robo de automóviles.Son tres cárteles los que se disputan el trasiego y la venta de la droga: Los Jefes, antes "Rojos", el Cártel de la Sierra y Los Ardillos.

