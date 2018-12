Ciudad de México— El senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, y el diputado Enrique Ochoa, secretario de la Comisión de Energía, criticaron el perdón del presidente Andrés Manuel López Obrador a los exfuncionarios de Pemex que presuntamente han sido cómplices del robo de combustibles.“No debe haber amnistía para quienes verdaderamente roben los combustibles de México, ni hacer acusaciones o especulaciones sin la presentación veraz de pruebas sobre un asunto tan delicado”, afirmó Ochoa.López Obrador aseguró que en el 80 por ciento del robo de combustible hay complicidad de funcionarios, pero descartó investigarlos, pues dijo que no actúan solos, sino con el “visto bueno” de los presidentes y los gobernadores en turno y, al mismo tiempo, se pronunció por perdonarlos“No estoy de acuerdo con el presiente, primero, porque él solo no puede decidir si la ley se aplica o no y, segundo, porque está rompiendo con uno de los pilares del Estado de derecho que es la aplicación de la ley”, dijo a Reforma Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.“Hay un doble rasero, hay corrupción donde no participa él o su Gobierno y hay corrupción en las acciones de los demás. Como ocurrió con el nuevo aeropuerto donde acusó que había un nido de corrupción y luego se reunió con los mismos empresarios para ofrecerles contratos compensatorios en Santa Lucía y sin licitar”, dijo.Para el presidente de la Comisión de Anticorrupción del Senado, el perdón del presidente a quienes hubieran sido cómplices del robo de hidrocarburos es también una amnistía a quienes resulten culpables durante su administración.

