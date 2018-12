Denuncian saqueos contra plataformas de Pemex

Ciudad de México— Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó durante los primeros nueve meses del año 54 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por robos sufridos en las plataformas instaladas en la Sonda de Campeche y en aguas del litoral de Tabasco.A estas denuncias, informó la Empresa Productiva del Estado al dar respuesta a una solicitud de información vía la ley de transparencia, se sumaron tres querellas más por atracos cometidos en las instalaciones ubicadas en la Sonda de Campeche.De acuerdo con la información proporcionada, 22 denuncias fueron presentadas en Cárdenas, Tabasco, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad de Atención Inmediata (UNAI).De ellas, en 21 denuncias los hechos denunciados, señaló Pemex, fueron robo de material y vandalismo, y en una querella el ilícito reportado fue sólo el hurto, todos ellos cometidos en las plataformas ubicadas sobre el litoral de Tabasco.Otras 32 denuncias fueron formuladas ante el Ministerio Público Federal, en la subsede de la PGR en Ciudad del Carmen, Campeche, y el departamento jurídico de la Empresa Productiva del Estado, alista la presentación de otras tres querellas.Conforme a los datos entregados, Pemex registra de manera sistemática el robo, saqueo y sabotaje en las plataformas de perforación y extracción de crudo; también, se registra el abordaje de personas no autorizadas.De 2016 a agosto de 2018, la Subdirección de Aguas Someras reportó 57 intrusiones de personas ajenas a las instalaciones tanto de uso habitacional como operativo.Los robos reportados son de herramientas, piezas, cables e instrumentos de las máquinas y otros aditamentos que se encuentran en las instalaciones.Por ejemplo, el 14 de junio de 2017, en la plataforma identificada como Sinan-DL1 se reportó robo de material y vandalismo."Se encuentra abierta la puerta de acceso de zona de mareas al piso de producción. No se encuentra en su sitio y por ningún otro lado el gabinete de telecomunicaciones de acero inoxidable con puertas. Se encuentran las luces de ayuda a la navegación vandalizadas y sin baterías. Se encuentra la tubería conduit del semáforo de alarmas audibles y visibles con cables cortados."Se encuentra la consola de seguridad y control de pozos vandalizada. Se encuentra el semáforo de alarmas audibles y visibles con tubería conduit cortados. Se encuentra el gabinete de interconexión del sistema de monitoreo y control con cables cortados. Gabinete del sistema de monitoreo remoto y telecomunicaciones sin puertas, con cables cortados y vandalizado", enlista el reporte.En la información proporcionada no se especifica si lo que se señala como vandalismo tiene ese propósito o si las afectaciones se hacen con el propósito de obtener los equipos sustraídos, como tampoco se especifica si estas actividades de rapiña se hace sobre plataformas operativas o que no están en funcionamiento.

