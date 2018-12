La Cámara de Diputados cerró el convenio de servicio de limpieza, con un salario a los trabajadores por día de 140 pesos, según el acuerdo de la licitación pública HCD/LXIV/LPN/01/2009, a cargo de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros del recinto legislativo, publicó El Universal.Debido a ello, a partir del 1 de enero y durante todo 2019, los 456 trabajadores de limpia ganarán 140 pesos. Actualmente reciben 130 pesos por día. El órgano legislativo pagará por el servicio de limpieza anualmente 57 millones 870 mil 173 pesos.El pasado 16 de diciembre, El Universal publicó que la Cámara de Diputados buscaba reducir 8 millones 710 mil 476 pesos en esa área, debido a que cada año desembolsa 51 millones 923 mil 763 pesos con IVA incluido.Para reducir el gasto, la Cámara Baja había fijado como salario base a los trabajadores de limpia un pago de 100 pesos por día, contrario a los 130 pesos que habían acordado en la Legislatura pasada.El responsable de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, Juan Carlos Cummings García, detalló que la Cámara de Diputados contrató un servicio de limpieza por licitación, en donde estableció como sueldo base 100 pesos, el cual estaba arriba del entonces salario mínimo, que era de 88.36 pesos, pero que al buscar un beneficio de los trabajadores, pidió a las empresas concursantes un salario mejor, arriba de los 100 pesos, el cual quedó finalmente en 140.“Si yo determino un sueldo a una empresa es como decirle: ‘Yo me voy a meter con tus costos directos e indirectos’, y yo no puedo hacer eso. El convenio pasado era de 100 pesos, pero se acordó con los trabajadores el incremento a 130 pesos, pero sí se firmó con 100 pesos, aquí, de origen ya traen 140 pesos, ya quedó establecido en el convenio de licitación, es decir, tenemos 36% más arriba del salario mínimo”, explicó.Cummings García dijo que aparte del incremento al salario contarán con todas las prestaciones de ley, como el Infonavit, seguridad social, aguinaldo, prima vacacional, de antigüedad, además de que acordó que la empresa ganadora se quedaría con toda la plantilla, a menos que por voluntad propia los trabajadores renuncien.“De los beneficios que buscó la Cámara con las empresas es que se aumentara el salario y se quedara con la plantilla, sin despidos. Realizando las mismas actividades, dos horarios, matutino y vespertino, de lunes a sábado, no hay una exigencia más ni una menos”, precisó.De las 17 empresas concursantes, tres llegaron a la etapa final: P&C Limpieza, S.A de C.V.; Rapax, S.A de C.V.; y Joad Limpieza y Servicios, S.A de C.V., esta última fue la que obtuvo la licitación y que pertenece a Enrique Gómez Mandujano, quien había concursado por medio de ocho empresas con diferente razón social.El acta del fallo, firmada el 20 de diciembre, establece: “Se adjudica el servicio de limpieza de bienes muebles e inmuebles de la Cámara de Diputados (…) Al licitante Joad Limpieza y Servicios S.A. de C.V., por un importe de 57 millones 870 mil 173 pesos”.Cummings García comentó que con la intención de que el proceso de licitación fuera más transparente, se eliminaron cláusulas como que se les pidiera a los trabajadores de limpieza saber de primeros auxilios, que las empresas hubieran celebrado siete contratos por 18 millones de pesos o entrenamiento para el uso de residuos peligrosos.“Había normas que no estaban vinculadas con el servicio que se pedía o que limitaba la participación, por eso, para que fuera más transparente y concursen más empresas, pedimos como requisito que hubieran celebrado contratos por 10 millones de pesos. En el proceso anterior participaron cinco empresas, la última que se ganó los contratos dos años consecutivos fue Riesco”, indicó.El secretario de Servicios Administrativos y Financieros, refirió que el contrato con la empresa Joad Limpieza y Servicios será por un año, por lo que durante los tres que dura de la actual Legislatura se abrirá anualmente una licitación para el servicio de limpia, “y en ella se buscará seguir beneficiando al trabajador con un mejor salario”.Agregó que aun cuando se incrementó 10 pesos el salario a los trabajadores, “no nos salimos” del techo presupuestal programado de 58 millones de pesos, pues el pago anual será de 57 millones 870 mil 173 pesos.Los lugares donde se llevarán a cabo los servicios de limpia van desde el edificio A hasta el I, la plaza cívica, basamento, estacionamientos, jardines, helipuerto, aceras de avenida Congreso de la Unión, de la calle Emiliano Zapata, y Sidar y Rovirosa, la Oficialía de Partes, Aulas del Sindicato, gimnasio y baños, casetas de vigilancia, Taller de hidrosanitarios, el Salón de Plenos, área de andadores y el paso peatonal a desnivel (paso a presidentes), conocido como el Frontispicio; así como el CENDI y las bibliotecas, incluida la que se ubica en calle Tacuba, en el Centro Histórico, y las oficinas ubicadas en Donceles 40, Centro Histórico.

