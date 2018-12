Pide PRI medidas preventivas contra la influenza

Ciudad de México.- El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados informó que a la fecha se han registrado 63 muertes en nuestro país a causa de la influenza, y al ser la cifra más alta desde el 2012, llamó a la Secretaría de Salud a que aplique acciones que contribuyan a prevenir y atender oportunamente los casos infectados con este virus durante la época invernal, publicó El Universal.A través de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, quien es secretaria de la Comisión de Salud, se explicó que la influenza es una de las enfermedades con mayor relevancia en los periodos de bajas temperaturas que, como cada año, cobra la vida de personas y afecta la salud y economía de quien la llegue a padecer.Refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que este padecimiento es una infección vírica que afecta, principalmente, nariz, garganta, bronquios y, ocasionalmente, los pulmones.Los principales síntomas de la influenza son fiebre superior a 38 grados celsius; tos y dolor de cabeza, que van acompañados de uno o más de los siguientes signos o síntomas: escurrimiento, enrojecimiento y congestión nasal; dolorde articulaciones y muscular; decaimiento (postración), problemas al comer, malestar en el pecho y en el estómago, y diarrea.Aseguró que la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas, sin necesidad de recibir tratamiento médico.Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad o aquejadas de otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar graves complicaciones de la enfermedad subyacente, provocar neumonía o la muerte.Comentó que las poblaciones con mayor susceptibilidad son las que tienen otras enfermedades como diabetes, cáncer u obesidad y que además no están vacunados.Respecto a las vacunas, indicó, el virus de la influenza muta en términos de su estructura molecular, por lo que no son totalmente efectivas, pero sí reduce de manera clara la cantidad absoluta de casos y disminuye el riesgo de complicaciones y muerte.Azuara Yarzábal manifestó que este padecimiento también se puede contagiar al tener contacto con superficies previamente contaminadas con gotitas de saliva de una persona enferma, como mesas, teclados de computadora, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas.Mencionó que el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda que para evitar infecciones en esta época es necesario vacunarse, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, ni tener contacto con personas enfermas, abrigarse bien, consumir frutas y verduras y, en caso de tener síntomas, acudir a consulta.La propuesta fue enviada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen.

