Reforma— La falta de continuidad y de recursos para Plataforma México tendría impactos en la integración, actualización y explotación de la información de los registros y bases de datos criminales, advirtió la Comisión Nacional de Seguridad (CNS, ahora Secretaría de Seguridad) antes del cambio del Gobierno.El libro blanco del Programa Presupuestario R903 "Plataforma México" subraya la importancia de mantener la infraestructura tecnológica del sistema, debido a que soporta los servicios de consulta e ingesta de información sobre seguridad pública."Utilizados en todo momento por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en el desarrollo de sus funciones sustantivas de prevención e investigación de delitos", apunta.De no implementar acciones para garantizar dicha continuidad, alerta el documento, se incrementaría el riesgo de sufrir una falla en los equipos que conforman la infraestructura tecnológica de la Plataforma."Que a su vez generaría una interrupción en los servicios de información utilizados por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en su quehacer cotidiano de combate a la delincuencia", señala.REFORMA publicó el 12 de diciembre que Plataforma México, el sistema de datos criminales más importante del País, es sometida a una auditoría en el arranque del nuevo Gobierno federal, no sólo para conocer el estado que guarda, sino también para detectar fallas y hasta posibles fugas de información.Plataforma México es la herramienta de información criminal del Estado mexicano que apoya la actuación de las instituciones de seguridad, a través de la interoperabilidad e intercambio de datos entre los tres órdenes de gobierno.El informe, elaborado como parte del proceso de entrega-recepción, también plantea la necesidad de seguir contando con los distintos sistemas de la Plataforma, como las Redes de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones, así como el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS).Asimismo, adquirir las licencias de uso y soporte técnico para evitar una obsolescencia del software que imposibilitaría resolver fallas en bases de datos, por ejemplo, de los registros nacionales de Personal de Seguridad, Mandamientos Judiciales, Información Penitenciaria, y Armamento y Equipo.Entre los retos que enfrenta la Plataforma, el estudio menciona el procesamiento de información oportuna y de calidad con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad, mediante el uso de la infraestructura tecnológica para la integración, intercambio y explotación de datos.Reducen 10% de recursos a programaPlataforma México, la base de datos más importante del Gobierno federal para combatir al crimen, sufrirá un recorte de 10 por ciento en su presupuesto del próximo año.Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la Plataforma contará con 352 millones 113 mil pesos, de los cuales 203.5 son para gastos de operación y 148.5 para servicios personales.El monto total representa 41 millones 115 mil pesos menos que la bolsa con que contó este año, que ascendió a 393 millones 228 mil pesos.Plataforma México es el principal sistema de interconexión y acopio de información sobre seguridad a nivel nacional.Fue diseñado para albergar distintas bases de datos, entre ellas los informes policiales homologados generados por las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.Organizaciones civiles han subrayado la necesidad de rescatar y ampliar la base de datos para hacer más eficiente el combate a la inseguridad en el País.En tanto, el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ha dicho que Plataforma México es un buen instrumento, pero que no está recogiendo la información con oportunidad."No depende de Plataforma México, hay muchas fuentes municipales y estatales, también federales, que son las generadoras de la información y que deben concentrarla."Pero que no lo hacen con oportunidad", comentó el funcionario el pasado 6 de diciembre.En el Presupuesto aprobado, la Plataforma es catalogada como uno de los "principales programas" de la Secretaría de Gobernación, junto con otros como los servicios migratorios y de inteligencia.Otras áreas de seguridad también sufrirán recortes presupuestales con motivo de la política de austeridad del Gobierno federal, entre ellas los penales federales.Están contemplados 17 mil 354 millones de pesos para Reclusión y Readaptación Social, es decir, 411 millones menos en comparación con lo autorizado para 2018.

