Integrará Morena comisión para investigaciones sobre muerte de gobernadora

Ciudad de México— Morena no tiene inconveniente en integrar una comisión que coadyuve en la investigación por el accidente en que murieron la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal."No tenemos inconveniente de integrar la Comisión, sólo hay que revisar los alcances dentro de un acuerdo parlamentario. Una vez que lo formalicen ante la Junta de Coordinación Política, lo revisaremos con mucho gusto", señaló en conferencia."Nuestra posición política como grupo mayoritario es que a la investigación se le dé la mayor transparencia, la mayor claridad".Lo anterior luego que Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, anunció que impulsarían la conformación de una comisión legislativa que se abocara a indagar el accidente.Incluso, Monreal propuso que se convoque también a expertos de Canadá, Francia, Italia y Rusia, y se imponga la transparencia sobre las sospechas."Creo que sería pertinente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que la Procuraduría y la propia Secretaría de Seguridad Pública invitaran a peritos de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Italia e incluso de Rusia, que tienen experiencia en este tipo de incidentes aéreos, para que la transparencia se imponga a la sospecha", comentó.El senador también hizo un llamado a los actores políticos a actuar con prudencia y permitir que las causas del accidente se conozcan con total transparencia, sin adelantar conjeturas."Hago un llamado a todos los actores políticos para que se deje en el plano técnico, jurídico y de investigación el proceso que debe salir a la luz pública en total transparencia", expresó."Lo que no se puede permitir es que se lucre con el dolor y con la tragedia humana. Nosotros vamos a mantener una actitud ecuánime, de espera, y por eso no vamos a negar ninguna posibilidad de ser coadyuvantes en este tema. Por el bien de la República, todos deberíamos actuar con mesura, con prudencia. Desde el Senado hago un llamado a los actores públicos a la ponderación, a la responsabilidad frente a la tragedia".Monreal dijo que ya sostuvo una reunión con Mauricio Kuri González, quien asumió la coordinación del PAN en el Senado luego de la muerte de Rafael Moreno Valle.Además, afirmó que dialogará con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios para evitar mayor confrontación respecto al accidente.

