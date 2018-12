Dan último adiós a piloto de helicóptero en el que murió la gobernadora de Puebla

A puerta cerrada en una funeraria de la Ciudad de México, sólo familiares y amigos muy cercanos despiden al capitán Roberto Coppe Obregón, quien murió el lunes pasado en el accidente aéreo junto con la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas.Desde las 10:00 horas, la capilla A de la funeraria Gayosso, en Sullivan, se empezó a llenar de coronas de distintos tamaños pero todas con flores blancas.En el recinto se encontraba el hermano del piloto fallecido, un sobrino y una mujer que se encargaba de revisar en una lista los nombres de las personas que confirmaron que asistirían a darle el último adiós al capitán.A un costado de la funeraria, en una florería hay encargos de coronas con el nombre del piloto Coppe Obregón, una trabajadora cuenta que varias personas pidieron vía telefónica y por internet arreglos florales dedicados al piloto.“Nosotros las hacemos y entregamos a la funeraria, a veces nos dejan subir a las capillas y colocarlas pero ahora nos pidieron ser más discretos, entonces sólo dejamos las coronas en la recepción”.El futbol fue una de las pasiones de Coppe Obregón, quien también entrenó a jóvenes en el Instituto México de corte marista, por ello, algunos usuarios de redes sociales ofrecieron sus condolencias a la familia y se despidieron de él.Luis Hernández comentó con EL UNIVERSAL que le habría gustado asistir al velorio de su “profe” pero por respeto a la familia optó por enviar una corona de flores.“Creo que en estos momentos hay que darle espacio a los familiares y a las personas verdaderamente cercanas para que se despidan de él, yo lo admiro y me quedo con el recuerdo del excelente ser humano que fue, por eso no me presenté a la funeraria, traté de hacerme presente con un arreglo de flores que estoy seguro que desde donde esté lo va a agradecer”.Se prevé que la urna que contiene los restos del piloto abandonen la funeraria en punto de las 20:00 horas.

