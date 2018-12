Video: 'Vimos cómo venía ardiendo el avión'

Cargando

Puebla— Reynaldo Coyoteca, quien dice ser dueño del terreno donde cayó el helicóptero que transportaba a la Gobernadora Martha Érika Alonso y al senador Rafael Moreno Valle, narró que la aeronave ya estaba en llamas desde antes de tocar el piso.En un video que circula en redes sociales, el campesino poblano, quien contó cómo escuchó tronar al helicóptero, externa su malestar debido a que su terreno, ubicado en el Municipio de Coronango y el cual posee desde 1970, está acordonado y no le permiten el acceso."Es mi propiedad, nadie me puede prohibir que no entre yo. Ya se murió, pues ya se murió, pues ya bien muerto. Ya qué, pero todos los daños que (Moreno Valle) nos vino a hacer aquí en Coronango no fue poco, por eso es que la gente no lo quiere", menciona Coyoteca."¿Cuándo se enteró?", le pregunta la persona que grabó el video."Desde ayer lo vimos como venía ardiendo el avión, pero yo me fui", describe el propietario del terreno."¿Cómo?, ¿venía ardiendo desde arriba?", se le insiste."Sí, venía ardiendo desde arriba", responde.-¿Usted lo vio?-Sí, pues estábamos allá, cuando yo lo vi que empezó a arder su colita del avión y, luego, varias calles de allá del pueblo lo empezaron a seguir con camionetas, pero como yo por mi necesidad tuve que irme a trabajar.En el video, don Reynaldo, quien en su terreno siembra frijol y maíz, arremete en contra del ex Gobernador Moreno Valle, debido a que en esa zona prevalece la delincuencia organizada, el robo de huachicol y hasta la violación de mujeres.Además, acusa al Gobierno estatal y al subsecretario de Movilidad y de Transporte, Alberto Vivas, de robar a los concesionarios de combis de la localidad, así como de querer prohibir los mototaxis, una de las pocas fuentes de ingresos para los pobladores."Aquí (Moreno Valle) hizo, hizo y deshizo y echó un desmadre", señala Coyoteca."¿Cuándo ha podido parar el huachicol por acá? A ver, se le ha pedido el refuerzo del Ejército que venga por aquí a cuidar; la pobre gente ya nomás está con el Dios en la boca: 'ya nos vamos porque nos van a robar nuestras camioneta, ya nos vamos porque nos quitan las yuntas'", dice.Señalan familiares presiones a AlonsoFamiliares de Martha Érika Alonso residentes en España dijeron que la Gobernadora de Puebla --quien el lunes pasado falleció en un accidente aéreo-- resentía presiones de sus adversarios políticos, quienes no la veían "con buenos ojos", por lo que no descartan que su muerte haya sido provocada.El periódico ibérico "La Nueva España" entrevistó a Rosa Alonso, tía de la Mandataria local, así como a su prima, también llamada Rosa, quienes expresaron su dolor por la muerte de la panista, que pereció junto a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle."No veían con buenos ojos que, por primera vez, gobernara una mujer y que encima se preocupara por frenar la violencia de género y por la gente necesitada", afirmaron.Las familiares de Alonso, quienes viven en la localidad de Llanu Con, en la comunidad asturiana de Canga de Onís, señalaron que, aunque el accidente pudo ser a causa de una falla mecánica, esperarán los resultados del peritaje.Detallaron que Alonso viajaba con frecuencia a Llanu Con, la tierra natal de su padre, el finado empresario Florentino Alonso.Apenas en septiembre pasado, indicaron, la panista se reunió con el Alcalde cangués José Manuel González, del Partido Popular.El texto refiere que las Alonso pasaron en vilo la Nochebuena, pues hasta las 03:30 horas no pudieron contactar a parientes mexicanos que les confirmaran la noticia.Comentaron que, las veces que viajaron a México para visitar a Alonso, constataron que era una mujer que siempre buscaba ayudar a los más pobres."Más buena y llana no la había, siempre en ayudar a los que menos tenían."Pese a tener una oposición acomodada, era una persona campechana que pensaba siempre en los demás", destacaron.