Preparan plan para subir el salario a 290 pesos

Ciudad de México— A partir de mayo de 2019, el sector patronal mexicano iniciará los cabildeos para llevar el salario mínimo general a su recuperación histórica, y que en el 2024 alcance los 290 pesos diarios, monto que a precios de hoy se tuvo en 1976, el año con los salarios más altos.Durante entrevista con Excélsior, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que hay condiciones para que los ingresos de los trabajadores mejoren en los próximos años."Los cuatro jinetes del apocalipsis sobre el incremento salarial, como la inflación o el llamado efecto faro, eran imaginarios; hay argumentos y evidencia empírica de que el ajuste de 2019 no traerá consecuencias negativas para la economía. Es un primer paso, pero debemos pensar en el largo plazo”.La Comisión Nacional de Salarios Mínimos publicó en el Diario Oficial de la Federación el salario mínimo general que tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2019 en el área geográfica de la Zona libre de la Frontera Norte, que será de 176.72 pesos diarios por jornada; mientras que el monto para el área de Salarios Mínimos Generales será de 102.68 pesos diarios.El presidente de Coparmex comentó que pasar de 88.36 a 102.68 pesos diarios en el mínimo se alcanzó gracias a que se discutieron y analizaron los posibles efectos nocivos de aumentarlo, como el alza en la inflación, la disminución del ritmo de la contratación de trabajo, mayor informalidad laboral y la distorsión de las negociaciones salariales (el llamado efecto faro).Por ello, mencionó que en el corto plazo, el sector patronal impulsará un cabildeo para equiparar los salarios para que no haya dos zonas salariales."No estamos de acuerdo con que haya más de una zona económica salarial, si bien no es elevado el monto, no es conveniente que esté diferenciado. Lo que hemos estado planteando es que debe haber una ruta que permita que en un corto plazo volvamos a tener una única zona, con base en el avance que tenga el salario mínimo en el resto del país”, explicó De Hoyos."La idea es que cuidando la inflación, se avance hacia el propósito de 290 pesos diarios hacia 2024”, señaló.

