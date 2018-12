Deleznable, lucrar con tragedia: Monreal

Ciudad de México— Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, calificó como deleznable la manipulación de algunos grupos que en redes sociales han responsabilizado al Gobierno federal del accidente en el que murieron la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle."Lamentablemente, en la mayoría de las tragedias humanas, existe la manipulación, la formulación de conjeturas imprecisas, conjeturas oportunistas y deleznables, que, con el tiempo, cuando aparece la verdad, se caen con una facilidad impresionante", dijo en entrevista en Palacio Nacional."Obviamente lamentamos lo que pasó, pero, lucrar políticamente con eso, me parece verdaderamente (lamentable). Es una actitud incorrecta, no es bueno, es deleznable cuando se aprovecha y se lucra con el dolor y la tragedia humana".Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de mezquinos y hasta neofascistas a los críticos que responsabilizan a su Gobierno del desplome del helicóptero, Monreal se abstuvo de acusar a grupos o personas específicas."La gente los identifica, yo no me meto en eso; hay bastante ruido y preocupación para estar haciendo señalamientos irresponsables, no lo voy a hacer, que cada uno asuma su responsabilidad."Nosotros actuaremos con cordura, prudencia, sensatez; creo que es un momento para eso y no para hacer conjeturas irresponsables ni juicios de valor o señalamientos que están muy alejados de la realidad", definió.El también coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado consideró que Morena no debe de abstenerse de participar nuevamente en la elección extraordinaria de la Gubernatura de Puebla.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.