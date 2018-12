Baja apoyo a emprendedores

Ciudad de México— Ante los apoyos federales, en los últimos tres sexenios predominó la idea de abrir un negocio propio como una buena alternativa al trabajo asalariado, pero esta fiebre emprendedora ya no recibirá recursos de manera masiva.El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambiará el esquema que funcionaba a manera de subsidios y distribuirá 3 mil millones de pesos en microcréditos sin emplear intermediarios, como se hacía a través del Fondo Pyme de Felipe Calderón y el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), del sexenio de Enrique Peña Nieto.La nueva secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que desaparecerá el Inadem por el poco control en los recursos.Señaló que, en lugar de emitir múltiples convocatorias como lo hacía el Inadem, únicamente lanzarán tres para otorgar entre 500 mil y 600 mil microcréditos.Los recursos no serán a fondo perdido, sino que funcionarán a manera de un fondo revolvente.El Inadem asignó 40 mil 500 millones de pesos al apoyo de proyectos emprendedores, pero existió poco rigor en el seguimiento de los recursos aportados y se careció de un padrón de beneficiarios confiable, según determinó en varias ocasiones la Auditoría Superior de la Federación.El organismo hacía convocatorias para elegir a los beneficiarios de recursos, que en general fueron incubadoras y aceleradoras, que a su vez repartían el apoyo.Márquez destacó el poco control en los recursos."Hay más de 52 mil proyectos abiertos en el Inadem", expresó. "Se otorgaban créditos, pero no se daban seguimiento y muchos de los recursos que se invertían no fructificaban."Lo que creemos es que tener 20 a 25 convocatorias abiertas y tener 52 mil proyectos obstaculizaba en lugar de promover el emprendedurismo".Iván Rivas, presidente del Instituto para la Competitividad de México, que depende del Consejo Mexicano de Negocios, dijo que el cambio afectará el sistema de emprendedores que se había creado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.