PRI en el Senado pedirá que se cree comisión para investigar el caso Puebla

Ciudad de México- Desde el Senado de la República se pedirá que se cree una comisión que investigue la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, su esposo el senador del PAN, Rafael Moreno Valle y otras tres personas, informó esta tarde el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también pidió al gobierno federal se comprometa a investigar de manera seria el caso.Respecto a la comisión, indicó que desde el Senado pedirán la creación de esta.Al lamentar los decesos de los políticos, pero también al enfatizar que Moreno Valle era su amigo, y en el contexto de los reclamos en el sepelio de ambos a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, planteó que se deje de “estar en la especulación” y que por el contrario, el gobierno se comprometa de manera seria en esclarecer el caso.“Y no como escuché de algún secretario, el secretario (Alfonso) Durazo, que dijo de manera austera, no, sino que se comprometa a hacer de fondo una investigación, que deje tranquilo a todos y a todas, a todos los que nos interesa, y creo que es a todo México”, dijo Osorio en entrevista al periodista Luis Ramírez Baqueiro, de En Contacto, Veracruz.Explicó que igual los reclamos emitidos contra Sánchez Cordero devino de “la crispación política que se vivió en meses anteriores, el no aceptar cuando se pierde o se gana de manera solidaria con quien, pues las instituciones determinan que obtiene el triunfo, se genera más crispación, se genera enojo, y cuando suceden estas cosas tan lamentables, bueno, pues entonces hay consecuencias que algunos señalan”.El periodista también le cuestionó respecto a que en la conferencia mañanera del presidente de este miércoles, López Obrador dejó ya de lado el discurso de los “fifís” para ahora decir que los responsables de todo esto que está sucediendo son grupos “mezquinos” y “neofascistas” y si así se debe de conducir un jefe de la institución del Ejecutivo nacional, Osorio Chong consideró que “desafortunadamente yo no sé a quién se dirija y yo creo que en su lenguaje el Presidente de la República lo que tiene que hacer es ponerle nombre y apellido para que entonces, a quienes se dirijan puedan responderle”.Dijo que “no es el camino correcto; no creo que deba ser el presidente el que haga este tipo de declaraciones. Pero él siempre defiende, y puede decir las cosas como él quiere, bueno, pues que le ponga nombre y apellido, para que entonces a quien señale, puedan salir a hablar, defenderse”.“Y yo creo que esto no, esta trágica circunstancia (la muerte de Alonso y Moreno Valle) no debe estar en ese camino. Yo creo que el Jefe del Estado debe de hablar de que se hará una investigación a fondo, apurarla, apurarla, nada de que dos o tres años, apurarla, pedir todo el apoyo correspondiente, no escatimar, insisto, en lo que se requiera, y entonces hacer a un lado todo este momento tan complejo, que ya de por sí lo es con la pérdida de varias personas y particularmente a dos que yo conocía desde hace mucho tiempo”, dijo.