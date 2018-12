Ciudad de México— El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) analiza alternativas para hacer frente al recorte de 45 por ciento en su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.En entrevista, Teresa Bracho, consejera presidente del órgano autónomo, indicó que en los siguientes días se evaluará cuáles son las áreas afectadas por el recorte y si se puede operar con el presupuesto de 697 millones 340 mil pesos asignado por los legisladores, lo que consideró difícil."Hay opciones legales, la Constitución está vigente y nosotros tenemos un mandato vigente sobre el cuál estamos trabajando y resulta complicado pensar que se pueda hacer de esta manera", indicó."Hay opciones para solicitar que se reconsidere esta medida, fundamentalmente una acción de inconstitucionalidad. El Poder Legislativo, en concreto la Cámara de Diputados, impide la realización de los mandatos constitucionales y eso es lo que puede dar pie a un argumento de ese tipo".Bracho señaló que el INEE presentó para el proyecto de presupuesto un monto de 997 millones 340 mil pesos, que representaba una reducción de 21 por ciento respecto a los recursos que se destinó al órgano autónomo en 2018."No lo esperábamos, nosotros hicimos un presupuesto muy conservador. Tratamos de, no sólo asumir sus medidas de austeridad que habían solicitado los documentos y legislación más reciente, sino que además hicimos un mayor esfuerzo para eficientar muchos trabajos porque estábamos ya en un proceso de buscar una mayor eficiencia, por ejemplo en los levantamientos de información", apuntó.De acuerdo con la especialista, con el recorte se pone en riesgo la realización de tareas sustantivas del Instituto como la aplicación de evaluaciones a los estudiantes, internacionales y nacionales, la evaluación de políticas públicas, y una nueva evaluación docente que se estaba desarrollando."Podría verse afectada una evaluación estrictamente formativa para los docentes, que ayude a identificar cuáles son las áreas de oportunidad, áreas en las que se requiere mayor formación, y ayudar a cada docente hacer su propia carrera profesional. Esta evaluación es un proyecto semilla que se ha trabajado casi dos años, espero que no se vea afectada, porque es muy importante", alertó.También está en riesgo, advirtió, la aplicación del Laboratorio Interamericano de la Calidad de la Educación (LLECE), mecanismo de la UNESCO para el monitoreo y seguimiento del Marco de Acción de la Agenda de Educación 2030 de las Naciones Unidas, así como la realización del análisis de PISA en 2019 y el desarrollo de una nueva prueba Planea.Para Bracho, el INEE resulta incómodo al nuevo Gobierno federal y por ello le fue recortado su presupuesto."Es un mensaje de desinterés por la evaluación educativa, y desinterés por la evaluación de carácter independiente, que haya un instituto que te diga dónde estás mejorando o dónde estás atorado no siempre es cómodo y aparentemente es algo que no se percibe con muy buenos ojos y parte también de una falsa visión del Instituto y su relación y papel en la evaluación docente del periodo anterior", reprochó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.