Ciudad de México— La firma EY estimó que hay posibilidad de impugnar las nuevas limitantes en la compensación universal, incluidas en la aprobada Ley de Ingresos de la Federación para 2019, mediante las cuales no será posible realizar la compensación entre distintos impuestos ni contra retenciones para los contribuyentes.La empresa de consultoría considera que las medidas aprobadas resultan violatorias de diversos derechos en materia tributaria, pues la eliminación de la compensación universal limita el derecho de los contribuyentes a tener acceso a los saldos a favor que legalmente les corresponden.En virtud de esto, resultará necesario efectuar un análisis de cada caso en particular a efecto de determinar el medio de defensa idóneo para los contribuyentes, así como el plazo con el que cada uno contaría para realizar la impugnación correspondiente, añadió en un análisis.Apuntó que la Ley de Ingresos, aprobada el 21 de diciembre pasado, prevé diversas limitantes al mecanismo de la compensación, al eliminar la compensación universal con la finalidad de combatir prácticas de evasión fiscal.En específico, se establece que los contribuyentes obligados a pagar sus impuestos mediante declaración, sólo podrán compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre y cuando ambas cantidades deriven de un mismo impuesto.Congruentemente, tratándose de Impuesto al Valor Agregado (IVA), se elimina la posibilidad de compensar contra otros impuestos los saldos a favor, refirió la consultora.Por ello, expuso, en el ejercicio de 2019 no será posible para los contribuyentes realizar la compensación entre distintos impuestos ni contra retenciones.Afirmó que esta limitante a la figura de la compensación tendrá un fuerte impacto y afectación en los flujos de las empresas, así como en la recuperación de los saldos a favor de las mismas, principalmente, en aquellas pertenecientes a sectores específicos, como el agropecuario, farmacéutico, maquilador, entre otros.

