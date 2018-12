Recuentan votos en Monterrey... y rechazan 'voto por voto'

La Comisión Municipal Electoral (CME) de Monterrey entró en sesión permanente para iniciar el recuento de casi 800 paquetes electorales de la elección extraordinaria para alcalde que se celebró el domingo, según publica el periódico Excélsior en su sitio de internet.La sesión arrancó al filo de las 08:30 horas en las instalaciones de la CME.El candidato panista, Felipe de Jesús Cantú solicitó un recuento “voto por voto”; sin embargo, esa petición fue rechazada porque se dijo que no hay supuesto legal para llevar a cabo esa acción.Nosotros hemos solicitado desde la noche de anoche (martes) que se habrá la totalidad de los paquetes y se cuente voto por voto, casilla por casilla para garantizar que tengamos la mayor certeza posible”, dijo en entrevista a su arribo a la CME el abanderado panista.Cantú expuso algunas razones para su petición y dijo que había una cantidad de votos nulos que es superior a la diferencia que marca el sistema previo de cómputo y que hay inconsistencias en algunas de las actas.Genaro Acosta Bermejo, presidente de la CME aseguró que no hay una razón justificada para volver a contar los mil 595 paquetes electorales.De acuerdo con los resultados preliminares el triunfo es para el priista Adrián de la Garza Santos por un apretado margen de apenas 2 mil 626 votos un 0.9 por ciento encima de Cantú.Por su parte, la Comisión Estatal Electoral (CEE) arrancó sesión permanente para dar seguimiento al cómputo de la elección extraordinaria.Hay 74 casillas susceptibles de recuento que no fueron contabilizadas porque no traían un acta visible del paquete electoral. En tanto otras 726 se recontarán por diferentes causales de ley como información ilegible, inconsistencias entre los resultados individuales y el resultado total así como que la cifra de votos nulos es mayor a la diferencia numérica entre el primero y segundo lugar.

