Ciudad de México— Diplomáticos en retiro buscan ser reincorporados al Servicio Exterior Mexicano (SEM) en activo, informó El Universal.Evangelina García Moreno, Alfonso Nieto Zermeño, entre otros, enviaron una carta al secretario particular del canciller, Marath Bolaños, para solicitar una cita con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para exponer su propuesta. Hasta el momento, no tienen respuesta.Los diplomáticos, que son menores de 70 años, proponen ser reincorporados activamente al SEM.“Tenemos interés en reasumir tareas consulares, diplomáticas y administrativas, en caso necesario, al contar con los conocimientos, la experiencia y la capacidad adquiridas durante mucho tiempo con la práctica diaria dentro del servicio, como podrá apreciarse en cada uno de los expedientes personales, para apoyar al nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, expresan en su propuesta.Los diplomáticos en retiro son conscientes de que si logran su reincorporación no será como miembros del SEM, sino como artículos 7, es decir, con nombramiento político y no necesariamente a la plaza o rango con el que se jubilaron.“Es ampliamente conocido que 150 funcionarios políticos (artículo 7 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano) y más de 100 diplomáticos se separaron voluntariamente de la SRE.“De igual manera, se conocen los retos que la Cancillería enfrenta, para lo cual requiere cuadros bien formados y ya capacitados, lo que redundará en beneficio económico en cuanto a no tener que capacitar a nuevo personal, así como en la eficaz respuesta a las necesidades que día a día enfrenta la comunidad mexicana en el exterior y que es imperativo solucionar con eficiencia, además del ambicioso Plan de Cooperación con Centroamérica”, señala la propuesta.Las necesidades más apremiantes donde se requiere personal de experiencia, sensibilidad política, vocación de servicio y responsabilidad en la toma de decisiones, consideran, es en la red consular en Estados Unidos, en especial los consulados en región fronteriza, donde la protección es amplia.“Así como en las grandes ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Houston se requiere de personal experimentado que sepa resolver problemas y sacar a los connacionales adelante. Así también se requiere de personal calificado y con antecedentes de trabajo en Centro y Sudamérica. Cabe destacar especialmente la experiencia de aquellos miembros diplomáticos y administrativos que puede ser utilizada para resolver los problemas que actualmente se presentan en nuestras fronteras con grupos migrantes extranjeros, sin descuidar a los connacionales”, se especifica en la proposición.Consideran que saben cómo aplicar experiencia en todas aquellas tareas en el ámbito multilateral y en otras regiones del planeta, así como en las labores de promoción económica, comercial, turística, cultural y de imagen de México.Se requiere, destacan, la experiencia de personal especializado, como los recién jubilados, con disponibilidad inmediata y experiencia al servicio de las necesidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.“Los interesados, miembros de ambas ramas y de ambos sexos, manifestamos interés de participar en la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de principios de año o cuando se lleve a cabo, a fin de conocer con mayor detalle los objetivos y prioridades encomendadas al secretario Marcelo Ebrard y brindar nuestra experiencia”, agregan.“Estamos en la mejor disposición de establecer contacto con el canciller Marcelo Ebrard y su equipo para hacer de su conocimiento el gran interés de este grupo de diplomáticos y administrativos en retiro, y brindar apoyo y asesoría en los temas de política exterior, tanto a nivel bilateral como multilateral tanto para México como en el extranjero”, puntualizan.

