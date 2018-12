'No se ocultará nada sobre accidente donde murieron gobernadora y senador'

Ciudad de México— El presidente López Obrador aseguró que no se a va ocultar 'absolutamente nada' sobre el desplome del helicóptero en que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle."Hay de parte del Gobierno el compromiso la disposición de que se conozca toda la verdad. No vamos a ocultar absolutamente nada, tenemos que saber qué fue lo que originó este accidente esta tragedia", afirmó en su conferencia mañanera."Vamos a presentar en su momento, y para que no haya ninguna sospecha, el Gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente del extranjero de reconocido prestigio para que presente un dictamen que vamos a dar a a conocer al pueblo de México en su momento. No se va a ocultar absolutamente nada".El mandatario agregó que se busca que una organización internacional especializada se haga cargo de la investigación y que pueda emitir un dictamen sobre las causas que originaron la caída de la aeronave.Agregó que no acudió al homenaje para los políticos poblados debido al 'ambiente que crearon conservadores'."Un ambiente que crearon exprofeso los conservadores de siempre, que actúan de manera mezquina. Además de ser hipócritas y corruptos, también son mezquinos", sostuvo.Señaló que en redes sociales comenzaron a responsabilizar al Gobierno federal. Por ello, dijo, también hubo expresiones de protestas en el funeral contra la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero."Para no hacerles el juego a estos provocadores mezquindad decidí actuar de manera prudente", expuso.No obstante, afirmó que el Gobierno federal estuvo presente en los funerales a través de funcionarios del Gabinete.

