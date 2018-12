Ciudad de México— El recorte de 45 por ciento del presupuesto en términos reales al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) pretende adelantar la desaparición del órgano autónomo, afirmó David Calderón, presidente de Mexicanos Primero."Es como que en lo que está esperando un prisionero simplemente le cortan el aire a su celda y a ver si se muere antes", afirmó.En entrevista, Calderón calificó el recorte como una agresión y lo atribuyó a la ignorancia e irresponsabilidad de la mayoría de los diputados que avaló el presupuesto el pasado 24 de diciembre."Es una gran agresión de parte de Hacienda a un órgano constitucional autónomo porque evidentemente no está pensado el recorte sobre algunos programas específicos o alguna consideración de hacer el corte con el tema de personas que están empleadas, sencillamente es pasar un porcentaje de manera que se vaya limitando la capacidad de acción del Instituto", indicó."El usar los medios del Estado para imponer la neutralización de otro órgano del Estado sí debe denunciarse como antidemocrática", añadió.Lamentó que la Cámara de Diputados se haya adelantado a la desaparición del INEE planteado en la iniciativa en materia educativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que prevé la derogación de la reforma educativa de la Administración de Peña Nieto."Pretender ahorcar al INEE desde su Secretaría de Hacienda y luego de una mayoría es un retroceso para la democracia. Estamos en una etapa de alta alerta porque no solo la educación, sino varios de los logros democráticos incipientes se pueden poner en peligro por este manejo faccioso de las finanzas públicas", advirtió."Si se llega a extinguir el INEE que sea a través de mecanismos democráticos. No sencillamente porque lo están matando, cortándole el aire", agregó.En la iniciativa de la nueva Administración federal se plantea la creación de un Centro de Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación."Ni siquiera tienen la astucia de pensar que van a dejar muy limitado el supuesto Centro para Revalorización del Magisterio que le daría continuidad a algunas tareas del Instituto", refirió.Calderón reprobó que se ponga en riesgo la aplicación de evaluaciones internacionales como el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), de las Naciones Unidas, que se tiene calendarizado para este 2019."Estas pruebas son muy importantes porque justamente nos comparan en condiciones diseñadas con otros países latinoamericanos con los contextos más parecidos a nosotros. El Presidente y su grupo, con una gran ignorancia, han criticado evaluaciones que nos comparan con sistemas educativos muy avanzados, los de Latinoamérica son paralelos a los nuestros", explicó."Los únicos países que no participan son Haití y Venezuela".El especialista llamó a los consejeros del INEE a defender el órgano autónomo y a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

