Notifican a Congreso de Puebla ausencia definitiva de gobernadora

Ciudad de México— La Secretaría General de Gobierno (SGG) notificó al Congreso de Puebla la ausencia definitiva de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, quien falleció en un accidente aéreo, informó El Universal.El presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, José Juan Espinosa pidió guardar un minuto de silencio en memoria de la gobernadora Martha Erika Alonso y de todos los ciudadanos que perdieron la vida en el accidente del 24 de diciembre.En la cuenta oficial de Twitter del Congreso, se indicó que en la Comisión Permanente se dio cuenta de la notificación del lamentable deceso de la gobernadora del estado Martha Erika Alonso y se solicita proceder como marca la ley.A partir de esta notificación, el Congreso del Estado de Puebla tiene 10 días -según el artículo 57 de la Constitución Política- para elegir al gobernador interino y convocar a elecciones extraordinarias.El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, José Juan Espinosa Torres, pidió un voto de confianza para elegir de manera unánime al mandatario interino, que se encargará de la gobernabilidad del estado.El diputado local del Partido del Trabajo (PT), señaló que el Poder Legislativo no excluirá a ningún perfil para que en los siguientes 10 días asuma el interinato.“Tenemos la voluntad de la coalición Juntos Haremos Historia, de lograr el voto unánime para lograr la designación del gobernador interino de Puebla. No podemos excluir a nadie sobre los trabajos que realizaremos en los siguientes días”.Después de elegirse al interino, el Congreso local emitirá la convocatoria para las nuevas elecciones en un plazo no mayor a 3 meses y no menor a cinco, lo que representa que en abril o junio habrá nuevo gobernador de Puebla.Cabe recordar que entre las víctimas del desplome del helicóptero tipo Augusta A109 murieron también el senador panista Rafael Moreno Valle, así como el piloto, el copiloto y un secretario del senador.

