Unidad de datos de aeronave accidentada en Puebla se compartirá con fabricantes

Ciudad de México- En el punto donde se estrelló el helicóptero que trasladaba a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, no se encontraron restos de explosivos, informó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad del gobierno federal.En rueda de prensa destacó que la Secretaría de Marina inspeccionó el sitio y no se encontraron restos de sustancias explosivas."La Secretaría de Marina ha informado a la mesa de trabajo que sus peritos en materia de incendios y explosivos, después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada”, explicó Durazo la noche del martes.El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, dijo que se localizó la unidad de datos que será enviada a Canadá para su análisis.En ella se encuentran datos sobre el desarrollo del vuelo de la aeronave. La unidad de información está en poder de las autoridades mexicanas y se compartirá con los fabricantes del motor del helicóptero."Es una unidad que graba segundo a segundo parámetros del torque del motor, de las revoluciones del motor, de temperatura y de los anuncios de advertencia, de los ‘caution on boarding’, y también la posición de la aeronave en vuelo”, puntualizó Carlos Morán.La unidad de información incluirá datos de cuando se precipitó al suelo, y que al parecer lo hizo de forma invertida a la horizontal."Preliminarmente podemos informar que el helicóptero impactó en el terreno de forma invertida, de cabeza, por decirlo así."Posiblemente haya impactado con una inclinación de 60 grados”, detalló Morán.Se indicó que debido a la suspensión de actividades en parte del gobierno de los Estados Unidos, la Agencia de Investigación en Seguridad Aeronáutica de los Estados Unidos no participarán en las investigaciones, por lo que se buscan otras alternativas de instituciones de prestigio que participen con el gobierno mexicano en las investigaciones.Durazo confirmó que mañana se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle personalmente de los avances en la investigación.

