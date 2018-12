Exhibe Durazo 'fake news' sobre accidente de helicóptero en Puebla

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, alertó de un falso video del helicopterazo de ayer en Puebla en el que murieron la Gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.Durazo indicó que circula en redes sociales un video que falsamente se atribuye a la caída del helicóptero Agusta AW109S Grand, matrícula XA-BON.Aclaró que dicho video fue retomado de YouTube y corresponde al derribo de un helicóptero militar Mil Mi24 de la Fuerza Aérea de Ucrania, el 20 de agosto de 2014, durante la guerra civil en aquel país.En su cuenta de Twitter, Durazo anexó una fotografía de un helicóptero militar idéntico al del video en cuestión, donde es visible un sensor-antena en la nariz del aparato, como el que aparece en el video difundido.Esta tarde, se realizará una conferencia de prensa el accidente aéreo de ayer, en el que además de los políticos panistas, fallecieron tres personas más: piloto, copiloto y un asistente de Moreno Valle.En dicha conferencia, estarán presentes Carlos Alfonso Morán Moguel, subscretario de Transportes de SCT; Rodrigo Vázquez Colmenares, director general de Aeronáutica Civil; Y Roberto Ochoa, subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la PGR.Posteriormente, en conferencia de prensa, pidió no hacer especulaciones sobre el accidente aéreo en Puebla ni difundir noticias falsas."Hago el llamado a que no demos lugar a las especulaciones, a que hagamos un esfuerzo de madurez y un compromiso con la verdad", dijo.Durazo aseveró que toda la información que se vaya generando en el transcurso de la investigación será puesta a disposición de los medios y de la sociedad, de inmediato.Enfatizó que tienen la instrucción del Presidente de no escatimar esfuerzos ni recursos en la investigación.

