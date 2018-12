Un matrimonio polémico; unidos en la lucha política

Ciudad de México— Fue gobernador constitucional del estado de Puebla en el periodo 2011–2017. Aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional para la Presidencia de la República en 2018.Obtuvo la licenciatura en Economía y en Ciencias Políticas, por el Lycoming College en 1991, doctor en jurisprudencia por la Escuela de Leyes de Boston University. Además, estudios de posgrado en administración de empresas en la Universidad de Harvard.Inició su carrera política a los 23 años. Fue diputado local, federal y, recientemente, fue senador y se desempeñó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos no Gubernamentales, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, e integrante de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial.En 2017, Rafael Moreno Valle presentó su libro La fuerza del cambio, un perfil autobiográfico para impulsar su campaña presidencial.Actualmente se desempeñaba como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado.. El Congreso de Puebla aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos, que regula el uso legítimo de la fuerza de los elementos de las instituciones policiales del Estado (incluso con armas letales en defensa propia), propuesta por Moreno Valle., La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres solicitó que el estado de Puebla emitiera la alerta de violencia de género contra las mujeres. Sin embargo, su gobierno no atendió las recomendaciones.. Ya como exgobernador, presentó su libro La fuerza del cambio, un perfil autobiográfico. El texto comparte su origen familiar, preparación académica, profesional y resultados de gobierno, acompañado de fotografías, así como gráficas con evaluaciones de organismos independientes., el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó reabrir una investigación en su contra por la contratación de los espectaculares con los que promovió su libro La fuerza del cambio.El panista Rafael Moreno Valle Rosas enfrentó varias impugnaciones al ser gobernador de Puebla en el periodo 2011-2016.Después de ser gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle fue denunciado penalmente por presunta destrucción de Cholula.Nació el 17 de diciembre de 1943, se desempeñó como secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla.De igual forma, durante el mandato de su esposo, Rafael Moreno Valle Rosas, al frente del gobierno de Puebla, fungió como presidenta del patronato del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Puebla.Estudió una licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Comunicación Pública por la UDLAP.Además de diplomados en la BUAP, en la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona, España, cursó un seminario en campañas políticas de la George Washington University.Contrajo matrimonio con Rafael Moreno Valle en 2004 cuando él se desempeñaba como diputado federal. Fue miembro activo del PAN desde 2009.El pasado 14 de diciembre se convirtió en la primera mujer gobernadora de Puebla.Recibió su constancia de mayoría que la acreditaba como ganadora de la elección. Morena impugnó los resultados al alegar “fraude”.. Andrés Manuel López Obrador desconoció el triunfo de la panista en Puebla.Martha Erika pidió a su contrincante Miguel Barbosa actuar con madurez política y respetar la resolución que emitieran los tribunales.El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección de gobernador en Puebla y confirmó la constancia de mayoría a la candidata ganadora Martha Erika Alonso.Rindió protesta como gobernadora de Puebla, la primera en la historia del estado en el Tribunal Superior de Justicia.En su primer discurso como gobernadora, Martha Erika ofreció un diálogo sin chantajes a los legisladores locales de Juntos Haremos Historia, coalición que encabeza Morena y la cual es mayoría en el Congreso local.El conflicto que generó su triunfo por la gubernatura de Puebla la puso en el ojo del huracán desde julio pasado.. Después de confirmado el triunfo de Alonso, Barbosa, excandidato de Morena, dijo que tanto él como senadores, diputados y alcaldes de su partido vigilarán que la administración estatal no incurra en corrupción.

