Recurre México a EU para aclarar accidente

Ciudad de México— En la investigación del accidente aéreo en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, participarán especialistas de agencias extranjeras, además de los fabricantes del helicóptero.Roberto Ochoa, subprocurador de la PGR, informó que solicitarán el apoyo de agencias estadounidenses, incluido el FBI, para esclarecer el accidente aéreo.“Todas las agencias de investigación representadas en la Embajada de Estados Unidos serán contactadas para definir si cuentan con alguna área especializada que pueda coadyuvar en estas investigaciones”, señaló.En conferencia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Carlos Alfonso Morán, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que trabajarán con ingenieros de la empresa italiana armadora de la aeronave Augusta, y del fabricante canadiense de los motores, Pratt & Whitney, quienes ya se encuentran en Puebla.“Para no dejar duda alguna sobre las causas del siniestro, tenemos instrucciones precisas del presidente de la república de contar con los mejores investigadores internacionales”, dijo.Morán mencionó que solicitaron peritajes investigadores de la National Transportation Safety Board, de Estados Unidos, pero más tarde dijo que, por el momento, no podrán participar en las pesquisas.“Nos informaron que, debido al conflicto que hay entre el Senado y el Ejecutivo de ese país, no va ser posible que nos pudieran acompañar (en las indagatorias)”, mencionó.Morán dijo que están haciendo contacto con el Consejo de Seguridad en Transporte de Canadá y países europeos.La tarde del lunes, un helicóptero que iba de Puebla a la Ciudad de México se estrelló en el municipio de Coronango con saldo de cinco personas muertas, entre ellas Alonso y Moreno Valle.El Gobierno federal aseguró anoche que no hubo explosivos o sustancias ajenas al combustible que explotaran dentro de la aeronave.“La Secretaría de Marina ha informado que sus peritos en materia de incendios y explosivos, después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave, no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada”, indicó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.El Gobierno de Puebla y distintos políticos del blanquiazul demandaron una investigación transparente, pronta, imparcial y apegada a las mejores prácticas internacionales, a fin de conocer la verdad de los hechos. (Agencia Reforma)

