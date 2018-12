Ciudad de México— La aclaración del desplome del helicóptero en la que viajaba la gobernadora Martha Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle es una prueba de fuego para el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.Junto con las condolencias que inundaron redes sociales, surgieron diferentes exigencias de una pronta y clara investigación sobre el incidente.Conforme los primeros reportes oficiales, brindados por el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, el helicóptero Augusta se desplomó por una aparente falla mecánica diez minutos después de haber despegado y a tres millas náuticas del aeropuerto de la Ciudad de Puebla.El helicóptero privado propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (Saasa), tenía ruta hacia la Ciudad de México y en él viajaban cinco personas que fallecieron tras el impacto.Conforme versiones de expertos de aeronáutica los helicópteros Augusta son de los más seguros del mundo. Las condiciones del clima eran óptimas y no existieron reportes de emergencia.El piloto de la aeronave era reconocido por su experiencia y calidad en el manejo de ese tipo de aeronaves.Roberto Coppel Obregón, piloto que falleció en el accidente, era director de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo y fue director de Servicios Aéreos de la entidad durante la gestión de Moreno Valle como Gobernador de Puebla.La torre de control en Puebla perdió contacto repentinamente y segundos después escuchó un impacto, conforme la versión oficial."Es indispensable una investigación seria, rigurosa y transparente de las causas del accidente. Prueba de fuego para el Gobierno federal", opinó el jurista Miguel Carbonell en redes sociales.El Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles posteó: "Exigimos el pleno esclarecimiento de estos trágicos hechos, con una investigación responsable, a fondo y hasta sus últimas consecuencias, dadas las circunstancias que marcaron el proceso electoral en Puebla.Tanto Alejandro Gertz, Procurador General en funciones, como Alfonso Durazo comentaron anoche que la investigación sería transparente y con reportes permanentes e inmediatos sobre los avances aunque no comprometieron tiempos para resultados."El Gobierno de Puebla exige una investigación transparente, que con mejores prácticas internacionales esclarezca a la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero", pidió el vocero Max Cortázar."Respetuosamente, considero que debe haber investigación imparcial acerca de las causas de este accidente", dijo el ex presidente Felipe Calderón.El presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones para desarrollar las investigaciones correspondientes y otorgar apoyos necesarios al Gobierno de Puebla y a deudos, confirmó Durazo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.