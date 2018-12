Llaman a aguardar resolución de expertos sobre accidente de helicóptero

Puebla.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a las fuerzas políticas en Puebla escuchar a expertos nacionales e internacionales sobre las causas del accidente en el que fallecieron la Gobernadora Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.Después de participar en el funeral de Estado que realizó el Gobierno de Puebla, la funcionaria federal llamó a la prudencia y dijo que en este momento corresponde a especialistas revisar cada uno de los elementos del incidente."Dejemos que sean los expertos y las instituciones, incluso internacionales, instancias internacionales que ya han venido a nuestro País a los diversos accidentes de helicópteros y de aviones que hemos tenido en el pasado", dijo.La Secretaria comentó que no hay lugar para especulaciones y que la participación de organismos públicos y privados permitirán llevar a cabo una indagatoria seria, profesional y apegada a derecho."El señor Presidente nos ha instruido a que sean las instancias internacionales inclusive las que hagan la investigación correspondiente, tanto las nacionales y las internacionales, estamos invitando a instancias internacionales, a peritos internacionales para que nos puedan ayudar y la investigación se haga de forma transparente."Y que nos dé la realidad de lo que pasó y la verdad de los hechos. Que vengan expertos de Estados Unidos, de Canadá, y que se haga una investigación transparente, independiente y que den las conclusiones", abundó.Sobre el panorama político en la entidad, la titular de Segob expuso que lo primero que se espera es cumplir los procedimientos legales conforme a la Constitución Política del Estado de Puebla."Primero vamos a dejar que se establezca y se cumpla estrictamente el procedimiento porque no hay nada mejor que estar apegados a la legalidad", indicó."La legalidad establece que el encargado en este momento que es el Secretario General de Gobierno y será quien haga la notificación al Congreso del fallecimiento de la Gobernadora, posteriormente de la comunicación se empieza a detonar el proceso".Llama a la armoníaLuego de que fue abucheada durante la ceremonia luctuosa, Olga Sánchez Cordero pidió armonía y construir hacia adelante.¿Qué mensaje da a los poblanos?, se le preguntó a la funcionaria."Yo les deseo armonía y que nos tranquilicemos todos, que vamos a transitar conforme a la Constitución de ustedes, de Puebla, que vamos a estar pegados a la legalidad, pero, sobre todo, lo que yo les pediría a todos es armonía y construir hacia adelante", respondió.Sánchez Cordero afirmó que la muerte de la Gobernadora y el ex Gobernador de Puebla le ha resultado "devastador de verdad", pues lleva una relación de más de 45 años con los padres de Moreno Valle."(Hay) una relación personal con su padre y con su madre, con Rafael y con Gabriela. Yo vengo con el mensaje del Presidente, a representar al Gobierno federal y también por una convicción muy personal."Entonces se entienden perfecto, a mí la verdad lo único que comprendí era su dolor", expresó Sánchez Cordero.La Secretaria aseguró que la comunicación con la Gobernadora de Puebla era muy buena, además de fraternal y amistosa.Dijo que el viernes pasado, en una reunión privada, le comentó a Alonso que le daba mucho gusto que una mujer llegara a la Gubernatura del estado porque significaba que había roto el "techo de cristal"."Segundo, que dejemos atrás, y así ella también estuvo de acuerdo, la contienda electoral, la contienda electoral se quedó atrás, y las dos nos propusimos construir hacia adelante y esta construcción hacia adelante era precisamente entre otras cosas que el señor Presidente visitara el estado", comentó.

