Reclaman justicia durante el funeral

Puebla— Al rendir homenaje a la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y al senador Rafael Moreno Valle, panistas, colaboradores y familiares exigieron justicia al Gobierno federal, al que demandaron una investigación sin sesgos políticos sobre el accidente aéreo del pasado lunes.Gobernadores, líderes panistas, miembros del grupo morenovallista, senadores, diputados federales y locales, así como funcionarios del gabinete en funciones y ciudadanos, se reunieron en la Plaza de la Victoria para despedir a los políticos y a las otras tres víctimas.Luis Banck, jefe de la Oficina de la Gubernatura, consideró oportuno que las autoridades competentes ofrezcan resultados de las investigaciones sin que queden dudas sobre qué pasó con la aeronave que se desplomó tras haber despegado.“Perdimos a dos hijos, hermanos y amigos entrañables, presentes siempre en nuestras historias de vida, personas ejemplares acostumbradas a perseverar y a servir”, manifestó el funcionario poblano.“Por ello, a nombre de sus familiares, colaboradores y amigos, exigimos que se lleva a cabo una investigación profesional e independiente donde no quede duda sobre las causas del accidente”.El ex Alcalde capitalino aseguró que Alonso y Moreno Valle amaban trabajar por la gente tanto que su trabajo lo realizaron incluso en un ambiente complejo en el que demostraron persistencia.“Muy queridos Martha y Rafael, honraremos su ejemplo y su legado, de todo corazón gracias por quienes fueron, gracias por la transformación y el progreso que impulsaron en Puebla, los abrazamos hasta que pronto los volvamos a encontrar”, dijo.Frente a más de dos mil personas que se reunieron en la Zona Cívica y Cultural 5 de Mayo, se realizó el funeral de Estado de Alonso y Moreno Valle.El momento más emotivo de la ceremonia ocurrió cuando ingresaron a la Plaza de la Victoria las urnas con los restos de la Gobernadora y el senador, así como de los capitanes Roberto Coppe y Marco Tavera, y el asistente del legislador, Héctor Baltazar.Mientras policías caminaba con las urnas, la gente los recibió con aplausos en solidaridad.Frente al monumento conmemorativo a la Batalla de Puebla, colocaron decenas de coronas y arreglos florales para recordar a las víctimas.Una banda de música del Ejército y otra más de la Policía Estatal, participaron en el acto para cumplir el protocolo.Durante la ceremonia oficial, algunos de los participantes gritaron para repudiar la presencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió al funeral en representación del Gobierno federal.“¡Fuera, fuera!”, “¡No queremos a Morena!”, “¡Que se vaya, asesina!”, arengaron desde la loma afuera del Fuerte de Guadalupe.Entre los ciudadanos que asistieron, hubo una mujer que llorando no paró de gritar contra la funcionaria a la que llamó asesina, pese a que el maestro de ceremonias pedía silencio a la gente.

comentarios

