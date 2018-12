Urgen poner interino panista en Puebla

Ciudad de México- El presidente del CEN del PAN, Marko Cortés, pidió al Congreso del Estado de Puebla que nombre como interino a alguien de su partido en respeto a la tradición política.El dirigente blanquiazul comentó que reconoce la mayoría de Morena, PT y PES en el Legislativo en la entidad; no obstante espera, que en un acto de sensibilidad, a quien elijan para el interinato sea de Acción Nacional."En procesos anteriores como en Colima, donde se anuló la elección por parte del Tribunal, el Congreso tenía una mayoría por parte de Acción Nacional y se respetó el origen partidista, y fue el PRI, que tenía el Gobierno, quien propuso al interino", dijo."Nosotros confiamos que se respete esa tradición, ese protocolo y esa cortesía, por parte de quienes hoy ostentan en el Congreso local una mayoría", comentó el líder nacional del PAN.Manifestó que no especulará sobre una negativa del Legislativo a conceder el nombramiento del Gobernador interino a un panista, porque espera civilidad por su parte.Refirió que apuesta al entendimiento, a la cordialidad y a la no confrontación en el Estado.En el Congreso de Puebla, los partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia cuentan con un total de 22 votos, mayoría simple para designar a un Gobernador interino.El PAN y sus aliados en el estado, CPP, PSI, PANAL, PRD y MC, son segunda fuerza y en ocasiones se sumó el PRI a sus votaciones.Expuso que hoy más que nunca, después del accidente, es urgente que se lleve la investigación con transparencia y se ofrezcan resultados sin dejar lugar a ninguna duda."Necesitamos saber los mexicanos qué sucedió, los poblanos merecen saber lo que pasó, y los partidos que propusimos a Martha Erika, y Acción Nacional en donde ella militaba, también merecemos saber qué pasó", mencionó.El dirigente del PAN manifestó que es momento de que otras fuerzas políticas contribuyan a la estabilidad del Estado, por lo que confió en que cese la polarización.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.