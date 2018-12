Ciudad de México— Tras reiterar que México no ha aceptado ser Tercer País Seguro en materia migratoria, el Canciller Marcelo Ebrard anunció que solicitarán a Estados Unidos mayor información sobre su propuesta de retorno de personas extranjeras que solicitaron refugio en ese país."El Gobierno de México solicitará, a la brevedad posible, a las autoridades estadounidenses mayor información sobre su propuesta de retorno de personas con un citatorio para comparecer en una corte de los Estados Unidos de una manera ordenada y segura."Este diálogo y sus alcances deberán sujetarse al marco internacional y a la legislación de cada país, y estaremos informando puntualmente su contenido y características", mencionó.En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Relaciones Exteriores resaltó que la aplicación de la sección 235 (b, 2, c) del acta de inmigración y nacionalidad de Estados Unidos, es un asunto interno de ese país.El Gobierno de México, enfatizó, tomará las medidas pertinentes, en el ejercicio pleno de su soberanía y en apego al marco jurídico al respecto."Reiteramos que México no ha aceptado en ninguna condición, ni de jure ni de facto, el estatus de Tercer País Seguro para personas que ingresen a nuestro territorio buscando acceder al de los Estados Unidos de América."Un acuerdo de Tercer País Seguro es un compromiso internacional con carácter vinculante suscrito por medio de un tratado bilateral. México no acepta ni aceptará firmar un tratado que lo ponga en esas circunstancias", enfatizó.Un tratado Tercer País Seguro, abundó Ebrard, significaría que todos los migrantes, de cualquier lugar del mundo que transiten por México para pedir asilo, sean regresados a nuestro país con la única opción de pedir refugio en México."Por eso no aceptamos un tratado de esta naturaleza. No existe, por lo tanto, un Tercer País Seguro que hayamos aceptado, porque además, todas las solicitudes de asilo, cuando se firma un Tratado de País Seguro se tendrían que hacer en México y no, se van a seguir haciendo en Estados Unidos, por eso decimos que México no ha aceptado ese estatus", insistió.Ebrard agregó que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Cancillería, privilegiará la protección más amplia de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio, así como la ayuda humanitaria que requieren para salvaguardar su integridad personal o familiar.La Cancillería afirmó que la nueva política migratoria del Gobierno federal permitirá pasar del "horror", las vejaciones y los atropellos a los migrantes, a una dimensión humana."Me atrevo a decir que con el esfuerzo de todo el Gobierno y con la conducción de la Secretaría de Gobernación, esa política migratoria que consiste en que no permitamos el abuso a los derechos de las personas, que sí se tenga regulación, pero humanitaria; esa política sea timbre de orgullo para México y referente en todo el mundo", añadió.