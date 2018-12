Trabajan bajo protesta por impago de bono

Ciudad Juárez— Trabajadores del Sector Salud en Ciudad Juárez laboran bajo protesta hasta en tanto no reciban el bono sexenal y de fin de año, que suman aproximadamente 15 mil pesos en vales de despensa.Según las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud, será hasta finales del mes de enero cuando el Gobierno del Estado pague el bono sexenal y de fin de año, dijo Manuel Vega, uno de los trabajadores en protesta.Explicó que de momento acordaron suspender los paros de labores y aunque laboran bajo protesta, decidieron no tomar medidas radicales para evitar afectar a terceros.Los empleados del Sector Salud realizaron en esta ciudad dos manifestaciones continuas, lo que alteró la circulación vehicular por el cierre de varias avenidas como la Paseo Triunfo de la República, la Humberto Lara Leos y Adolfo López Mateos.Fue necesaria la intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Dirección General de Tránsito Municipal.Ayer al mediodía Vega dijo que no se les habían pagado los bonos, lo que afectó a cientos de trabajadores que esperaban ese recurso para realizar sus compras navideñas.“No nos pagaron nada del bono sexenal y de fin de año, se supone que los primeros 15 días de enero pagan el resto del aguinaldo”, explicó el trabajador.Dijo que será hasta base primera quincena del año cuando se pague a los trabajadores sindicalizados los bonos, mientras que a los trabajadores regularizados y normalizados se les entregarán en la segunda quincena, según la negociación de sindicato.“De momento quedan suspendidos los actos de protesta. Queremos que la ciudadanía comprenda que lo que hicimos fue ejercer nuestros derechos a la libre manifestación y de libertad de expresión porque trabajamos para tener esas prestaciones y solo reclamamos lo que nos corresponde”, planteó.“Ahora estamos trabajando de manera normal, estamos laborando bajo protesta, sin caer en paros ni protestas y sin afectar a terceros”, enfatizó.El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, dijo anteriormente que no se cuenta con dinero para pagar el bono que exigen trabajadores del Sector Salud.“La obligación estaba establecida como una prestación para el personal federalizado. Hay otra parte de trabajadores que incorporaron el bono a través de un convenio, pero este pago no constituye una obligación para el Gobierno del Estado”, explicó.Aclaró que la entrega del bono a esa parte de los empleados del Sector Salud está sujeta a disposición presupuestal “y ahorita no tenemos dinero”, dijo.Adelantó que en próximos días se planteará el pago en partes durante el 2019, “necesitamos que nos den tiempo para pagar en abonos el próximo año”, expresó.

