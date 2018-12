Autoridades del gobierno federal dijeron que, por el momento, no hay elementos para concluir que el accidente en el que murió la gobernadora de Puebla,Martha Érika Alonso y el senador, Rafael Moreno Valle, se debió a causas ajenas al funcionamiento del helicóptero en el que viajaban y llamaron a no caer en especulaciones, según reporta el periódico El Universal.En conferencia de prensa, los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; y el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, indicaron que, según la información hasta ahora recabada, el helicóptero con matrícula XCA DON tuvo una falla mecánica.Se dijo en conferencia de prensa que según la información que se tiene, luego de que despegó la aeronave Augusta desde Puebla, 10 minutos después se perdió la comunicación con ella y después se escuchó un golpe, presumiblemente el golpe del desplome.También se afirmó que tanto el aparato como los pilotos tenían sus licencias en regla.Gertz Manero confirmó que la delegación de PGR en Puebla abrió la carpeta de investigación correspondiente de manera coordinada con autoridades locales y de aviación civil.“Se inició de inmediato la carpeta de investigación correspondiente, tanto el gobierno estatal y quienes así se determine sean coadyuvantes en la indagatoria y tengan acceso en las diligencias”, precisó.Comentó que peritos de la PGR se trasladaron al lugar para hacer las diligencias correspondientes en las que además se incluye la identificación de los cuerpos que permanecen ahí.De acuerdo con el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, el helicóptero en el que viajaban la gobernadora y el senador también iban el capitán Roberto Pope Obregón y el capitán Marco Antonio Taber, y se presume que iba un quinto pasajero de quien no mencionaron el nombre y que del accidente no hay sobrevivientes.Durazo detalló que el helicóptero particular Augusta A 109 fue rentado a la empresa Servicios Aéreos del Altiplano para transportar a la gobernadora y al senador de Puebla a la Ciudad de México y que tanto la aeronave como la entidad dueña tenían todas sus licencias y permisos en regla.La aeronave despegó a las 14:40 horas del helipuerto conocido como El triángulo de las ánimas y se dirigía al helipuerto de un medio de comunicación ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.“Sufrió una aparente falla aún sin especificar y cayó a las 14:50 horas” precisó el Secretario.“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado instrucción de iniciar de inmediato las investigaciones y otorgar los apoyos necesarios al estado de Puebla y a los deudos”, dijo.“Hasta el momento no hay elementos para concluir que se presentó alguna causa ajena al funcionamiento del helicóptero y si fuera el caso se dará a conocer”.El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú llamó a no especular sobre las causas del accidente.“No podemos especular de ninguna manera que se trata de otra cosa de lo que aparentemente es hoy una falla”, explicó.Jiménez Espriú agregó que el tiempo que durará la investigación del caso es incierto.En conferencia, reporteros preguntaron a Jiménez Espriú si podía descartarse como causa del accidente el sabotaje, a lo que el titular de la SCT afirmó que las investigaciones deben llevarse a cabo sin descartar nada, pero tampoco sin especular.La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero manifestó el pésame a nombre del gobierno federal al pueblo, al gobierno de Puebla, a las familias de los funcionarios y al Partido Acción Nacional.Detalló que por el momento queda a cargo el Secretario General de Gobierno de Puebla, Jesús Rodríguez Almeida y que el Congreso local designará a un gobernador interino y luego convocará a elecciones para que la ciudadanía decida quién concluirá el periodo al frente del estado.

