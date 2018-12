Puebla— Tras la muerte de Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla durante 10 días, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) Jesus Rodríguez Almeida asumirá como encargado de despacho de la Gubernatura.En conferencia, el vocero del Ejecutivo Maximiliano Cortázar anunció que ya se envío oficio al Congreso del Estado para que, de acuerdo a la Constitución local, se conozca de la falta absoluta de la Gobernadora por fallecimiento y nombren a un interino.Además, comentó, deberá convocarse a una elección extraordinaria que se llevará a cabo en un plazo mínimo de tres y hasta cinco meses a partir de que se conozca de la ausencia de la titular del Ejecutivo en la asambleaEl Gobierno del Estado exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación transparente e imparcial del accidente en el que murieron esta tarde la Gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle."El Gobierno de Puebla exige la conducción de una investigación transparente, imparcial e independiente, que conforme a las mejores prácticas internacionales esclarezca sin el menor margen de duda la situación que llevó a la pérdida de la vida de los tripulantes y pasajeros del helicóptero", dijo."En este trabajo se exige también la asistencia que brinde la mayor certidumbre a sus conclusiones", agregó.El Artículo 57 de la Constitución de Puebla detalla que el Poder Legislativo tiene entre sus facultades el nombrar a un sustituto interino en caso de una falta absoluta en los dos primeros años de ejercicio constitucional.Posteriormente, el mismo Congreso local deberá convocar diez días después a una elección que debe realizar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado."Elegir con el carácter de interino al ciudadano que deba sustituir al Gobernador de elección popular directa, en sus faltas temporales, o en su falta absoluta, si ésta acaeciere en los dos primeros años del período constitucional", dice en el anexo 17.Mientras que en el anexo 18, inciso a, se explica que cuando se designe al Gobernador interino no deberán pasar más de cinco meses para realizar la elección."Esta convocatoria debe expedirse dentro de los diez días siguientes a la designación de Gobernador Interino, y entre su fecha y la que se señale para verificar la elección ha de mediar un plazo no menor de tres meses ni mayor de cinco. El Gobernador electo tomará posesión diez días después del escrutinio, cómputo y declaración que se haga en términos de Ley", dice el texto.En el caso del lugar que dejó vacante Moreno Valle en el Senado, el sustituto Roberto Juan Moya Clemente, será quien deba ocupar su escaño.La coordinación panista en la Cámara alta, que estaba a cargo del ex Mandatario local, será encabezada por Mauricio Kuri, actual vicecoordinador.

