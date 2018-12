Ciudad de México.- En la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 ha faltado diálogo por parte de la bancada de Morena, pese a que lo que más le conviene al presidente Andrés Manuel López Obrador es que sea avalado por todos los partidos, afirmó Ángel Ávila, líder del PRD."Espero que Mario Delgado (coordinador de Morena) pueda conducir a un Presupuesto que pueda ser avalado por todas las fuerzas políticas, quiero pensar que estos alargamientos en los tiempos es para buscar un consenso. Lo que más le conviene al Presidente de la República es sacar un presupuesto avalado por todas las fuerzas políticas y ojalá se logre eso", dijo en entrevista.De acuerdo con Ávila, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se niega a escuchar a la Oposición en la negociación del PEF y por ello el PRD forzó una negociación ayer, luego de una protesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México."El PRD ayer fue parte de una mesa de diálogo pero lo digo con mucha tristeza, se llevó a cabo después de una protesta que implicó cerrar el Aeropuerto porque no había diálogo con el PRD y tampoco hay diálogo con otras fuerzas, espero que esto haya sido una lección para que se busque el diálogo y el consenso", expresó.Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró un receso este domingo para continuar la negociación del PEF 2019.El presidente nacional del PRD enlistó los errores que consideró deben ser corregidos en el proyecto."Hay muchos errores en el Presupuesto, el de las universidades es uno de tantos pero hay errores como quitarle 4 mil millones de pesos al Conacyt cuando estamos viviendo en un mundo donde el desarrollo tecnológico define la pobreza o riqueza del País; hay errores como quitarle al campo casi 20 mil millones de pesos de apoyos y errores como que ahora los Presidentes Municipales no van a poder desarrollar obra en sus Municipios, es un error del Presupuesto no contemplar el gasto de los Ayuntamientos", añadió.Beatriz Manrique Guevara, diputada del PVEM y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, dijo que en la negociación del Prepuesto persiste incertidumbre y desconcierto tanto en los diputados como en las autoridades estatales y municipales."Ha prevalecido la incertidumbre y el desconcierto porque no hay claridad de lo que se pretende conseguir con este presupuesto. Hay mucha inquietud en las autoridades estatales y estatales, se abrieron las ventanillas y parece que fue una visita infructuosa por parte de los alcaldes y de los gobiernos de los Estados porque este proceso parece que no sirvió de nada", mencionó Manrique.La legisladora reprobó que hasta el momento no exista un dictamen del Presupuesto que se pretende aprobar."Lo que es una realidad es que no hay dictamen aún y eso nos deja en total ignorancia respecto de qué es lo que vamos a votar. Yo esperaría que conforme pasen las horas, conozcamos si hay dictamen y si hay una modificación que alivie un poco las áreas que se han dado en la discusión y que han levantado", aseveró.En el caso de la Comisión de Medio Ambiente, dijo, la exigencia es que se aumente el gasto asignado a este rubro, toda vez que el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se redujo 32 por ciento, al pasar de 37 mil 580 millones en 2018 a 26 mil 520 millones de pesos en el gasto programado para 2019."La opinión de la Comisión de Medio Ambiente salió por unanimidad haciendo un firme reclamo a la disminución de recursos para el sector medio ambiente y solicitando sin dilación, incremento a los programas prioritarios que nos permitirán no debilitar los instrumentos de gestión", agregó Manrique.Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, consideró que la bancada de Morena intenta aprobar el Presupuesto sin mayor discusión."Una de dos, o hay una improvisación total o le apuestan a que el Presupuesto se apruebe tal cual con la mayoría de Morena. Me parece que le están apostando a que sin mayor discusión, se apruebe por la mayoría de Morena sin entrar en discusiones", aseveró.Tagle enfatizó que en el proyecto de Presupuesto existen recortes que se requieren revisar "con lupa" porque se plantean reducciones sin prever los impactos que tendrá el próximo año tanto en programas como en el personal de las distintas dependencias federales.