Va Comisión a receso; piden analizar Presupuesto 2019

Ciudad de México.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados decretó un receso para poder analizar el proyecto de dictamen del Presupuesto 2019.En votación a mano alzada fue como se decidió posponer la sesión y Alfonso Ramírez Cuéllar -presidente de la Comisión- dijo que se convocará más tarde a su reanudación."Se abre receso y se les convocará a la reanudación de esta sesión", sentenció.La sesión de la Comisión se realizó entre reproches por parte de la Oposición, quienes acusaron que Morena intenta aprobar el proyecto de dictamen "al vapor".El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, acusó la imposición del dictamen por parte del Ejecutivo y urgió a un receso de cinco días para considerar las propuestas realizadas."Lo que estamos viviendo es inaudito e inaceptable. El proyecto de dictamen no se ha elaborado en la Comisión de Presupuesto y más bien se elaboró palabra por palabra y cifra por cifra en la Secretaría de Hacienda. La Comisión de Presupuesto debe hacer un dictamen propio junto con las recomendaciones de los demás. ¿Qué le vamos a decidir al resto que entregaron propuestas? No podemos permitir una intromisión del poder Ejecutivo."Pero, ¿imponer un dictamen al vapor de última hora? Seamos responsables. Hagamos las cosas bien y a tiempo. Bien y a la primera y con la rapidez que permita el debate y sin permitir la imposición. Este dictamen no es nuestro, es del Ejecutivo federal. No basta un receso de dos horas, necesitamos al menos cinco días. Démonos el tiempo necesario", urgió Romero Hicks.Por otra parte, el diputado Pablo Gómez de Morena afirmó que el Presupuesto es un proyecto de Gobierno y que a raíz de eso el debate debería guiarse bajo ese enfoque."Un Presupuesto es un proyecto de Gobierno. En México, el proyecto de Gobierno está cambiando y este Presupuesto lo necesitamos para cambiar el proyecto del anterior y del anterior."Sin este Presupuesto, no podemos aplicar nuestro programa, es imposible. Es un programa de la fuerza política de llevar a cabo el programa de Gobierno. Para eso votamos. Yo creo que lo que tenemos que discutir es un proyecto de Gobierno. Ese es el debate que hay que dar", agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.