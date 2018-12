Imposibilitan elecciones de 2019 con ajuste: INE

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que si no se le respeta el presupuesto de 16 mil 313 millones de pesos que solicitó para el próximo año, será imposible la realización de las elecciones locales de 2019.En un comunicado, señaló que se pone en riesgo la continuación de los servicios gratuitos de credencialización para los más de 15 millones de ciudadanos que se prevé requieran este servicio el próximo año, además de que compromete el monitoreo total a radio y televisión, una de las garantías fundamentales en la equidad de la contienda político electoral.Para el próximo año, el INE solicitó 16 mil 313 millones de pesos, de los cuales 11 mil 347.2 corresponden al presupuesto para la operación del Instituto y 4 mil 965.8 son para el financiamiento público a los partidos políticos.No obstante, el Instituto manifestó su preocupación ante el recorte de 950 millones de pesos que dictaminó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.“En el caso de que este recorte fuera aprobado, no solamente compromete la operación regular de la Institución, sino que imposibilita la realización de las elecciones locales de 2019.“Con dicha reducción sería imposible la instalación de 16 mil 124 casillas electorales y la capacitación de 64 mil 496 ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla en las elecciones a celebrarse el primer domingo de junio de 2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, para lo cual la Institución previó 619 millones de pesos”, expresó el INE.El Instituto sostuvo que hizo la propuesta de presupuesto más baja de su historia: 37.4 por ciento menor al ejercicio presupuestal de 2018 y 5 por ciento menos al presupuesto más bajo desde su creación.Este presupuesto, explicó, representa menos de 20 centavos de cada 100 pesos que gastará la Federación el próximo año, una vez más, la proporción más baja para la autoridad electoral antes federal (IFE), ahora nacional (INE). Por lo anterior, pidió a la Cámara de Diputados reconsiderar dicho recorte presupuestal.“El Instituto Nacional Electoral hace un llamado a la Cámara de Diputados a fin de reconsiderar la propuesta que ha hecho pública la Comisión de presupuesto. Y reitera su compromiso de trabajar con los legisladores para buscar modalidades que, sin vulnerar la equidad de la contienda y los derechos políticos fundamentales, permitan organizar elecciones con costos menores”, indicó.El órgano electoral aseguró que ha hecho su parte para ajustar su estructura y modernizar su operación, es por ello que presentó para 2019 el presupuesto más bajo de su historia y recordó que el costo total del sistema electoral depende del diseño constitucional y legal y no del INE.Asimismo, insistió en que ha dado múltiples muestras de ser una institución al servicio de la ciudadanía y por la democracia. Por ello, reafirmó su compromiso institucional para, por la vía del diálogo, ofrecer sus conocimientos técnicos y su experiencia para reducir el costo de los procesos electorales en el país, ello requerirá, necesariamente, reformas legales.

