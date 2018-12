Ciudad de México— El proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 ordena a los altos funcionarios públicos a ajustar sus remuneraciones, pues no podrán ganar más de 1 millón 663 mil 50 pesos netos al año; además, baja medio millón de pesos a las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna, Fernando Franco, Arturo Saldívar y Luis María Aguilar."De conformidad con lo preceptuado en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la remuneración mayor es la asignada al presidente de la República. En los términos del presente presupuesto, esta remuneración está cifrada en la cantidad total anual neta de 1 millón 663 mil 50 pesos”, destaca el documento, así que pide a las instituciones que elaboren su tabulador a partir de este ordenamiento.Con esto, bajará el sueldo actual de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de los comisionados del INAI y del presidente del Inegi, entre otros.Luego de que el artículo 94 Constitucional establece que a los integrantes del Poder Judicial no se les puede bajar el sueldo durante su encargo, la proyecto respeta esta determinación; sin embargo, baja la remuneración anual de los ministros que entraron en el 2009 o antes. De acuerdo con legisladores de Morena, el ajuste se debe a que los ministros no debían aumentarse el sueldo desde aquel año.Por ello se plantea que Margarita Luna, Fernando Franco, Arturo Saldívar y Luis María Aguilar ganen 4 millones 169 mil 956 pesos netos el próximo año, aunque su remuneración actual es de 4 millones 659 mil 489 pesos.Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora, Javier Laynez Potisek, Norma Piña Hernández y el recién llegado Juan Luis Alcántara ganarán 3 millones 53 mil 608 pesos netos en 2019. Pero los siguientes integrantes de la Corte entrarán deberán ganar menos 1 millón 663 mil pesos.

