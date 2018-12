Ciudad de México- Al pie de la carretera inconclusa a de Oaxaca a Puerto Escondido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración dará prioridad a concluir las obras que están sin terminar antes de anunciar la construcción de nueva infraestructura.Dar mantenimiento a carreteras en mal estado será la prioridad del gobierno federal, para lo que en 2019 se invertirán 78 mil millones de pesos."Decidimos hacer este acto de anuncio del plan carretero nacional aquí, en esta carretera inconclusa, para dejar de manifiesto que va a cambiar el proceder del gobierno en todo lo que tiene que ver con los programas de desarrollo y, de manera especial, vamos a cambiar la mala conducta de los gobiernos que inician obras y no las terminan."Y este es un ejemplo. Esta carretera, como lo mencionaba el ingeniero Jiménez Espriú, 15 años, está a la mitad, parada desde hace dos años. Y así hay obras por todo el país; es un tiradero de obras inconclusas, un cementerio de obras por todos lados”, puntualizó López Obrador la tarde del sábado en Oaxaca.El presidente insistió en que lo primero que hará su administración será dar mantenimiento a las obras de infraestructura, en este caso, que las carreteras “no se nos llenen de baches, de hoyos”.Una segunda opción es terminar las obras inconclusas, como la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido.La tercera etapa en el caso de las carreteras será la construcción de nueva infraestructura, como el caso de los caminos a las cabeceras municipales que arrancó en Oaxaca.De acuerdo con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (STC), México ocupa el lugar 62 de 137 países por la calidad de sus carreteras.El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú aseguró que en la administración actual se acabará con la corrupción reflejada en construcción deficiente de carreteras."Ahí sí habíamos escalado a los primeros lugares del mundo. No más corrupción en el sector de la construcción. No más impunidad tampoco en la construcción de obras públicas”, expuso Jiménez Espriú.Cedric Iván Escalante, subsecretario de infraestructura de la SCT puntualizó que por carretera se mueve el 95 por ciento del pasaje del país y el 56 por ciento de mercancías.La meta para 2019 incluyendo recursos federales, asociaciones público privadas, caminos rurales, modernización, mantenimiento de la red carretera será de 78 mil millones de pesos, generando alrededor de 80 mil empleos directos y 200 mil indirectos, puntualizó el funcionario."Con una inversión de 10 mil 500 millones de pesos para el próximo año (2019), se van a concluir 22 carreteras útiles y se continuará con la construcción y modernización de otras 48 carreteras, en una longitud de 251 kilómetros. Esto nos va a permitir generar también alrededor de 46 mil empleos, entre directos e indirectos”, puntualizó Escalante.Respecto a caminos rurales, explicó que se van a invertir alrededor de ocho mil 170 millones para atender 600 caminos con una longitud de siete mil 545 kilómetro.Con ello se generarán 23 mil empleos directos y 94 mil empleos indirectos, enumeró.En cuanto a carreteras concesionadas, en 2019 se va a trabajar en 20 de ellas, en una longitud de 299 kilómetros y una inversión de 27 mil 338 millones de pesos.

