Jesús Reyna García, exgobernador de Michoacán fue puesto en libertad la madrugada de este sábado 22 de diciembre, después de 4 años de permanecer recluido, según informa el periódico Excélsior en su sitio de internet.Tuvo un mandato interino en el periodo de abril a octubre de 2013 y se encontraba recluido en el Cereso ‘David Franco Rodríguez’ de la capital michoacana.Su liberación se debe a que la PGR retiró los cargos de delincuencia organizada en su contra.“Esta ha sido una etapa difícil sin duda, muy dura, prolongada, tan difícil, dura y prolongada como injusta que nos ha tocado vivir a mí y a mi familia.“En ese trecho también, como muchos saben, lamentablemente, me tocó perder una hija que ahora tengo que salir a buscar, sí, tengo muchas cosas que decir, todas las diré para que se sepa con exactitud qué fue lo que pasó", expuso Reyna.El exdiputado local y federal del PRI afirmó, se conocerán errores que deberán ser corregidos y para que los michoacanos sepan y evalúen las cosas desde su criterio.“Estos días inmediatos estaré haciendo cosas personales y con mi familia, y también necesito unos días para decantar lo que ha sucedido, decantarlo con suavidad, con tranquilidad, lentamente, para transformar todo lo vivido. Cuando haya transcurrido estos días diré todo lo que tengo que decir para poner las cosas en su lugar", reiteró.La libertad de Jesús Reyna se dio la madrugada de este 22 de diciembre luego de cuatro años de prisión donde estuvo por acusaciones que lo relacionaban con Los Caballeros Templarios, célula delincuencial que operó en la entidad.El dirigente del PRI en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, celebró la liberación de Reyna y no descartó que pudiera volver a contender por un nuevo cargo público.“Finalmente se hace justicia que es lo que había pedido el PRI, que, en apego a derecho se aplicara la ley, y finalmente nos da gusto que haya salido libre de todo cargo", afirmó Silva Tejeda.El líder tricolor recordó que los abogados de Reyna García aclararon y desvanecieron las acusaciones, y en el PRI Michoacán tiene abiertas las puertas.“Él nunca ha perdido sus derechos como militante porque nunca fue sentenciado, en ese sentido es uno de los priistas más añejos que consideramos nosotros y, a través de esa militancia que siempre ha conservado, seguramente él estará en condiciones de pronunciarse. Es una decisión que él tomará a partir de este momento”, señaló Silva Tejeda.En tanto, el delegado en Michoacán de los Programas Sociales del gobierno federal, Roberto Pantoja Arzola aseguró que Jesús Reyna García fue un preso político al que ahora se le hace justicia. este tiempo, es lo que te puedo concluir, prácticamente Jesús fue víctima de las atrocidades de Alfredo Castillo en Michoacán. No dudo que haya dado la orden incluso de que lo procesaran y de que lo mantuvieran ahí", dijo Roberto Pantoja.Reyna García fue detenido en el mes de abril de 2014, después de que se difundiera un vídeo en el que aparecía en compañía de Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta".

