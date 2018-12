'Arbitrario, recorte masivo en el SAT'

Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), calificó como “arbitraria” la decisión del gobierno federal de emprender un despido de cientos de empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT).En entrevista con El Universal, el líder de la burocracia nacional advirtió que no se puede maltratar a los trabajadores, pues se les ha cortado como si fuera pasto con el “filo de navaja”, pese a que con su trabajo han colaborado al desarrollo de las instituciones del país, publicó El Universal.“Si es un presidente de convicción social, no puede mandar a la calle con un corte como si fuera un pasto alto, sus familias dependen de ellos. Hemos pedido hacer un estudio escrupuloso, lo peor que le puede pasar a una familia es que se queden sin ingreso”, dijo.Tras señalar que se analizará cada caso, detalló que de manera “indebida” se les ha considerado como empleados de confianza a aquellos que se desempeñan bajo la clasificación de “servicios permanentes” y han laborado desde dos hasta 20 años de manera ininterrumpida en las dependencias.“Hemos pedido a la propia Presidencia que establezca un ordenamiento claro y preciso a todas las autoridades administrativas del gobierno federal para que no ocurran estas acciones arbitrarias y absurdas, y no les llamemos errores, porque el maltrato no lo vamos a aceptar jamás”, advirtió.Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador —quien ayer se comprometió a revisar el tema— cumplir con sus promesas de campaña de respetar los derechos de los trabajadores y no quitarles el empleo; resaltó que el lunes de la próxima semana sostendrá una reunión con representantes de los empleados que han sido despedidos.Sin especificar el número de trabajadores que resultaron afectados ni el monto del ahorro por otras medidas, el SAT confirmó los despidos de trabajadores de confianza, a la vez que anunció que también se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos de nivel directivo.El exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial, José Antonio Meade, advirtió que “desde hace más de 20 años he sido testigo del valor y amor por México de miles de servidores públicos. Su vocación de servicio merece admiración, gratitud y aprecio. Hoy abrazo a quienes no están encontrando la oportunidad de seguir trabajando por México”.Por medio de un comunicado, el SAT señaló que tras el análisis organizacional y con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las administraciones generales propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios.Detalló que también se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios de nivel directivo, se ejercerán recursos en forma racional y se combatirá la corrupción.El organismo señaló que las medidas se empezaron a implementar esta semana en distintas oficinas de la Ciudad de México y a partir del jueves en el resto del país, abarcando en ciertos casos la supresión total de administraciones desconcentradas.Dijo que se han recibido quejas sobre la forma en que la medida de austeridad está siendo aplicada, pero no precisó cuántas.El presidente López Obrador aseguró que revisará los despidos de trabajadores del SAT. Dijo que su propuesta es recortar puestos de la alta burocracia y no en los empleados de base.