Ofrecen incremento de 9% para municipios

Ciudad de México— Para frenar protestas de alcaldes en exigencia de mayor presupuesto, morenistas ofrecieron un incremento del 9 por ciento a lo proyectado para estados y municipios.Tras una reunión de poco más de dos horas, entre ediles de diversos municipios del país; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, y el de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, se dio a conocer la propuesta.Al salir de la oficina de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Delgado consideró que la situación financiera actual de los Ayuntamientos de esta nación es complicada, pero también –dijo– existen restricciones económicas por parte del Gobierno federal.“Quisiéramos poder canalizar cada vez más recursos hacia los municipios”, comentó Delgado.Informó que la propuesta es dar a las participaciones federales de estados y municipios un incremento de 9 por ciento adicional a lo planteado en el proyecto de Presupuesto.Esto, resaltó, implicaría el aumento más importante en los últimos 10 años.No obstante, ante la inconformidad de alcaldes de desaparecer el Ramo 23, indicó que éste era un mecanismo discrecional que implicaba una distribución inequitativa entre municipios.“A algunos municipios les iba muy bien y a otros les iba muy mal y, si seguimos con este mecanismo, el país no iba a ir a ningún lado”, mencionó.Otro de los ofrecimientos, agregó, es que se entablarían mesas de diálogo de forma frecuente para intercambiar puntos de vista y escuchar necesidades de los presidentes municipales.Esto, acotó, en temas como seguridad, abasto de agua, infraestructura y altos cobros de tarifas eléctricas.“Lo que les ofrecemos el día de hoy es establecer una nueva relación del Gobierno federal con sus municipios. Establecer un mecanismo de diálogo, a través de la Cámara de Diputados, para que seamos una ventanilla hacia el Gobierno federal, para que puedan tener una atención como ellos se merecen”, expuso.En tanto, el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, indicó que esto no es suficiente, pero informarán la propuesta a los alcaldes del Sol Azteca para que decidan si continuarán o no con las movilizaciones.Por lo pronto, no descarta que mañana, al día que se pospuso la discusión del presupuesto, regresen a manifestarse a la Cámara de Diputados.“Vamos a evaluar y analizar la propuesta que nos hicieron, pero eso no quiere decir que el PRD no esté en capacidad de volver a movilizar si es que no encontramos respuestas y el diálogo sigue siendo fluido y respetuoso con nosotros”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.