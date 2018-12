Pone Gobierno al SAT en la mira

Ciudad Juárez— El nuevo Gobierno enfocó la compactación de la administración pública federal en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tomando desprevenidos a empleados de todo el país.El organismo tenía hasta septiembre de este año 35 mil 660 plazas, 2 mil 970 más que en 2004, según informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Las plazas del SAT representan 60 por ciento de todo el sector hacendario, que incluye la secretaría y todos sus organismos descentralizados.El 75 por ciento del personal corresponde a puestos enlace y operativos, queson los más afectados por los recortes.Hasta ahora el SAT no ha informado sobre el volumen de personal despedido, pero confirmó, a través de un comunicado, que se encuentra en proceso de reorganización.La compactación inició en las oficinas de la Ciudad de México y al cierre de la semana se extendió a otros estados. Personal ha denunciado a través de redes sociales presiones para presentar su renuncia.Ante ello, el SAT señaló que vigilará que los procesos sean apegados a la ley.Empleados, a reserva de su identidad, comentaron que un clima de intranquilidad se percibe en la dependencia porque en cualquier momento pueden ser notificados de la cancelación del contrato con base en medidas de austeridad que comenzaron a aplicarse en varias entidades del país, según se hizo público por medios de comunicación a nivel nacional.En la oficina local del SAT, su administrador, Gil Calles Del Ángel, encargado de la oficina para atender a los medios, no quiso emitir opiniones al respecto. Asimismo, Edson Meneses, coordinador de comunicación de la Aduana a nivel nacional, se limitó a decir que conseguiría la información sin otorgar ésta posteriormente.Los despidos masivos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) están generando incertidumbre sobre la operación de esta oficina en la frontera, manifestaron miembros de la iniciativa privada.Eduardo Ramos Morán, presidente de la Coparmex, manifestó que este tipo de cambios siempre generan expectativa y dudas sobre si cambiará de alguna manera la operatividad aquí.El presidente de Coparmex mencionó que la inquietud en este tema radica en la forma en que se están haciendo los recortes.José Castañón Sandoval, director de negocios de grupo Palco, aseguró que si bien cada cambio de administración se ven cambios en las dependencias, lo que está ocurriendo en el SAT es algo atípico.Castañón Sandoval dijo que resta esperar a ver las estrategias que tomará el gobierno para hacer más eficiente la recaudación.El delegado federal Juan Carlos Loera declaró que no se tiene información sobre despidos en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria de Chihuahua. Luego de que en 12 oficinas del SAT fueron despedidas 2 mil personas, el funcionario federal comentó que en Chihuahua no se ha informado de medidas similares.Explicó que la instrucción es revisar la situación de los empleados que están por contrato en las instancias federales, para definir si serán renovados sus contratos.Dijo desconocer cuál es al alcance de la medida en otras entidades, pero en Chihuahua se mantienen las mismas condiciones.

