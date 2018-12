Admiten limitaciones para atender campo

Ciudad de México— El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que hay limitaciones presupuestales para atender todas las demandas del campo.Luego de una reunión con los líderes de las organizaciones que bloquearon durante 12 horas los accesos de San Lázaro, el diputado aseguró que serán sensibles a las demandas del campo. No obstante, reconoció que la bolsa de más de 23 mil millones de pesos adicionales es acotada para atender todas las inquietudes.El morenista aseguró que el único compromiso de los diputados para lograr la liberación de los acceso fue ser sensibles a las demandas de las organizaciones campesinas y revisar a detalle sus planteamientos."El único compromiso con las organizaciones fue ser sensibles a sus planteamientos, revisar a detalle el diagnóstico que nos entregaron el día de hoy y hacer el mayor esfuerzo por atender sus demandas", aseguró.Dijo que las organizaciones no llegaron a la Cámara de Diputados con una demanda de recursos específica, sino que les entregaron un diagnóstico del campo con los rubros en los que, consideran, es necesario incrementar los recursos."Vinieron muy respetuosamente a entregarnos su diagnóstico de dónde creen que falta inversión en el campo y, bueno, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible por atender estas demandas que, además, coincidimos con ellas", indicó.Delgado dijo que este sábado, cuando se prevé que se suba al Pleno el dictamen del Proyecto del Presupuesto, la Cámara de Diputados no tiene prevista ninguna medida extraordinaria.Informó que sólo están en coordinación con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para garantizar el acceso a San Lázaro.

