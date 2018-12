Lamenta INE recorte a su presupuesto

Ciudad de México— El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, aseguró que el presupuesto de 2019 será el más bajo en la historia del Instituto, por lo que ya no es posible hacer más recortes.Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, adonde acudió a la firma de un convenio, dijo que el proyecto de presupuesto elaborado por el organismo no contiene "grasita"; es decir, que no se pidió más de lo necesario para poder aguantar un recorte.El INE solicitó para el próximo año recursos por 16 mil 313 millones de pesos, mientras que, en este año, en el que hubo elecciones federales, su presupuesto fue de 25 mil 150 millones de pesos."Es el presupuesto más bajo de la historia, si se compara con 2018, y aquí estoy separando el dinero de los partidos políticos porque ese tiene un mandato constitucional, yo estoy hablando de lo que le cuesta a la sociedad el INE, estamos hablando de una reducción del 37, casi del 38 por ciento respecto de 2018."Respecto de 2017 estamos cinco por ciento abajo, respecto de 2016 estamos 15 por ciento abajo, es el presupuesto, quiero ser enfático, más bajo de la historia del Instituto Nacional Electoral", reiteró.Córdova dijo que están en la disposición de defender cada peso solicitado ante la Cámara de Diputados, que es la que finalmente aprobará el presupuesto o ante la opinión pública.Además, señaló, están abiertos a iniciar un diálogo sobre cambios normativos que permitan generar ahorros, como por ejemplo, el desaparecer la obligación del Instituto de visitar al 13 por ciento del padrón electoral insaculado para fungir como funcionario de casilla, sino concentrarse en el 1.4 millones de ciudadanos que finalmente se requieren.Esto, aclaró, se puede hacer mediante métodos aleatorios que permitan garantizar la certeza y seguridad con la que se realizan las elecciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.