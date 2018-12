Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su administración la prioridad en los programas sociales será la población indígena y afromexicana del país.Al presentar el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, el presidente López Obrador dijo que se destinarán apoyos como nunca en beneficio de los pueblos originarios.“Vamos a llevar a cabo acciones para beneficio de la gente más necesitada, pero de todos los pobres la preferencia la van a tener los pueblos originarios, por ejemplo, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en que los jóvenes que no tengan trabajo serán contrataos y se les va a pagar 3 mil 600 pesos mensuales mientras se capacita, ese programa se va aplicar en todo México, pero al 100% en los pueblos indígenas del país”.Acompañado por el gobernador Alejandro Murat (PRI); los secretarios de SCT, Javier Jiménez Espriú, de Bienestar, María Luisa Albores; el director del Instituto Nacional para los Indígenas, Adelfo Regino, el mandatario explicó que en el programa de becas para estudiantes de nivel básico, medio y superior, la preferencia la tendrán los estudiantes indígenas y afromexicanos.El titular del Ejecutivo aseguró que en el caso del programa de pensiones para adultos mayores, en las comunidades indígenas comenzará su operación a partir de los 65 años, y no a los 68 como ocurre en el resto del país.Al comenzar una gira de trabajo de tres días por Oaxaca, López Obrador aseguró que su gobierno, cada seis meses, dará apoyos para comuneros ejidatarios o pequeños propietarios para sembrar, pero como todos los apoyos los recibirán de manera directa, sin intermediarios.Aseguró que las comunidades y los 417 municipios de Oaxaca que se rigen por usos y costumbres los recursos se transferirán de manera directa a sus autoridades.López Obrador adelantó que entregarán de manera directa 2 mil 600 millones de pesos a las comunidades indígenas para la construcción de caminos rurales, con la condición que los hagan la mejor mano de obra del mundo, la de los oaxaqueños.“Como qué no van a tener capacidad técnica los herederos de los que construyeron Monte Albán; qué no van a tener capacidad técnica para hacer un camino los que están considerados como los mejores obreros del mundo en Nueva York y en Estados Unidos, los oaxaqueños”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.