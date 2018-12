Ciudad de México— Los accesos de la Cámara de Diputados permanecen bloqueados debido a la presencia de organizaciones campesinas que exigen reposición de recursos a la Secretaría de Agricultura.Al interior de la Cámara no hay elementos de la Policía Federal y tampoco hay apoyo de la Policía Capitalina, debido a la desintegración del Cuerpo de Granaderos.Sólo el personal de vigilancia de la Cámara resguarda el recinto.Los vigilantes han pedido a los diputados que procuren el diálogo con los manifestantes, ya que éstos responden violentamente para impedir la salida de la gente.Mientras, dirigentes de las diversas organizaciones, entre ellas la Confederación Nacional Campesina, el Consejo Agrario Permanente y el Frente Amplio del Campo están dentro del recinto en espera de una reunión con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar.Esas organizaciones demandan que se repongan 20 mil millones de pesos que fueron recortados a Sagarpa en el proyecto presupuestal que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.Adicionalmente, llegó por la tarde un contingente del Movimiento Antorchista Nacional, que pide otros 3 mil 250 millones de pesos para los proyectos de infraestructura de esa agrupación y productivos.Este grupo es de los más agresivos.Diputados del PRI como Ernesto Némer y Luis Miranda, entre otros, sí lograron salir sin que los manifestantes se lo impidieran.Los de resguardo impiden, incluso, que trabajadores, visitantes y legisladores se acerquen a las rejas, para que no sean agredidos.Ramírez Cuéllar indicó que el campo es una de las prioridades para distribuir parte de los 23 mil millones de pesos que se lograron de los ajustes a la Ley de Ingresos.Sin embargo, el legislador de Morena no precisó cuánto dinero podrían redistribuir para el sector agropecuario.La sesión del Pleno concluyó a las 14:46 horas, con los accesos cerrados, algunos por el personal de resguardo, y otros por los manifestantes, que colocaron mantas y carpas en la parte de afuera desde temprana hora.Al concluir la sesión, el presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, pidió que se liberaran los accesos.Muñoz Ledo citó a sesión para mañana sábado a las 12:00 horas.Los diputados de diferentes partidos se han concentrado en sus oficinas, otros buscan salir recorriendo las diferentes puertas de la Cámara, como son los estacionamientos y los accesos para visitantes y empleados.En la Cámara, hay largas filas en las cafeterías, pues la gente no ha podido salir a comer en los restaurantes de alrededor.

